INSCRIPCIONES ABIERTAS A LOS CLUBES DIGITALES DE FUNDACIÓN YPF

Sierra Grande | La localidad serrana cuenta con una nueva oportunidad para que jóvenes se formen en tecnología: Fundación YPF abrió la inscripción a los Clubes Digitales, un programa de capacitación destinado a chicas y chicos de entre 12 y 18 años que quieran aprender a crear su propia página web y desarrollar habilidades digitales clave para el futuro.

Los clubes son libres, gratuitos y 100% online, y también se dictarán en Rincón de los Sauces, Neuquén Capital, Plaza Huincul, Cutral Có y Añelo.

La propuesta incluye 12 encuentros virtuales que se realizarán todos los sábados, de 10 a 13 horas, durante tres meses, con el acompañamiento de docentes. Los participantes aprenderán pensamiento computacional, design thinking, diseño de producto y desarrollo web, además de habilidades como trabajo en equipo, iniciativa y toma de decisiones.

Como novedad, este año se incorporan contenidos asincrónicos para potenciar las competencias de comunicación efectiva y escucha activa, desarrollados en alianza con Fundación Ideas que Transforman y en articulación con la iniciativa Oportunidades Únicas.

Los cupos son limitados y la inscripción estará disponible hasta el 18 de agosto inclusive en: lab.fundacionypf.org/formacion-digital/clubes

El objetivo de los Clubes Digitales es despertar vocaciones tempranas por la tecnología, impulsando la creación de proyectos con impacto social y ambiental, y brindando a los jóvenes herramientas para convertirse en protagonistas del mundo digital.

Fuente: Prensa Fundación YPF.