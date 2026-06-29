BANCO PATAGONIA: ÚLTIMAS HORAS PARAINSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES DE RÍO NEGRO 2026

Este lunes 29 de junio transcurren las últimas horas para inscribirse en la edición 2026 del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro, una iniciativa impulsada por Banco Patagonia junto a Fundación Nobleza Obliga y el acompañamiento de organismos públicos e instituciones de la provincia.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el martes 30 de junio inclusive y está dirigida a personas con emprendimientos en marcha o ideas de negocio que busquen fortalecer sus proyectos mediante un proceso de capacitación, mentoría y evaluación.

La inscripción es gratuita y debe realizarse a través del sitio web oficial del programa. Como parte del proceso, los participantes deberán completar una serie de capacitaciones online sobre Inteligencia Artificial, networking colaborativo, finanzas, herramientas de negociación, marketing, redes sociales e inteligencia emocional, entre otras temáticas.

Una vez finalizada la etapa de formación, se seleccionarán los 30 proyectos con mejor desempeño, que avanzarán a las semifinales presenciales organizadas por nodos en la Región Cordillera y la Región Viedma. Además, los emprendimientos formarán parte de un catálogo interactivo donde se presentarán sus propuestas y el impacto económico, social y ambiental de cada iniciativa.

Posteriormente, un jurado integrado por representantes de las entidades organizadoras, organismos públicos e instituciones seleccionará a los ocho proyectos finalistas, que participarán de una instancia presencial prevista para octubre.

Durante la final provincial se definirán los tres emprendimientos ganadores, que compartirán un capital semilla de 5.500.000 pesos. También se otorgará una Mención Especial de 600.000 pesos al proyecto que incorpore una perspectiva de género en su desarrollo.

Los participantes accederán además a beneficios especiales ofrecidos por Banco Patagonia.

Según informaron los organizadores, el programa alcanza este año su undécima edición y tiene como objetivo acompañar el desarrollo de emprendimientos de triple impacto, promoviendo iniciativas con alcance económico, social y ambiental en distintas localidades de Río Negro.

Fuente: En este día | Radio Libre