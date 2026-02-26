INICIÓ LA OBRA DE PAVIMENTO EN 16 CALLES DE SIERRA GRANDE Y EL MUNICIPIO INCORPORÓ UNA CAMIONETA PARA INSPECCIÓN

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, se refirió al inicio de la obra de pavimentación en 16 calles de la ciudad, financiada con fondos correspondientes al cinco por ciento del bono recibido por la Provincia de Río Negro.

En declaraciones a Radio Libre, la jefa comunal informó que los trabajos comenzaron en calle Bahía Blanca, donde actualmente se realiza el levantamiento del asfalto y la revisión de cañerías de agua antes de la colocación del nuevo pavimento.

Fernández explicó que la mitad de los recursos provenientes del bono fue destinada a esta obra, tras el proceso de licitación correspondiente. “Desde el primer momento dijimos que íbamos a administrarlo para atender las principales necesidades. Por eso se destinó a pavimentar 16 calles”, señaló.

Según indicó, el plazo estimado de ejecución es de ocho meses, aunque podría variar de acuerdo a las condiciones climáticas.

Recepción de un vehículo para la inspección de obra

En el marco del inicio de obra, la empresa adjudicataria entregó una camioneta utilitaria al Municipio, conforme a lo establecido en el pliego de licitación.

La intendenta precisó que la incorporación del vehículo estaba contemplada dentro de las condiciones contractuales y que será utilizado para la inspección de la obra mientras dure su ejecución. Posteriormente, quedará incorporado de manera definitiva al patrimonio municipal.

“Está dentro de las condiciones del pliego la entrega de una camioneta tipo utilitaria para la inspección durante todo el tiempo que dure la obra, y queda en propiedad de la Municipalidad”, explicó.

La unidad será afectada inicialmente al control de los trabajos de pavimentación y luego pasará a integrar el parque automotor comunal.

Agenda en Viedma por coparticipación

Este jueves, la intendenta participará en Viedma de una reunión convocada con jefes comunales para analizar la distribución de la coparticipación provincial.

Fernández indicó que se trata de un primer encuentro para evaluar posibles ajustes en los parámetros de reparto, que actualmente se basan en datos censales. Señaló que algunos municipios plantean que el crecimiento poblacional real no se encuentra reflejado en los índices vigentes.

“Vamos a escuchar cuál es el estudio realizado y cuáles son las propuestas. Es la primera reunión y vamos con nuestros propios datos”, sostuvo. La intendenta estará acompañada por el secretario de Hacienda del Municipio.

Asimismo, adelantó que el viernes 27 se prevé en la Legislatura provincial el tratamiento del convenio vinculado al proyecto Argentina GNL, iniciativa que impacta en la región.

Fuente: En este día | Radio Libre