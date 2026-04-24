INICIÓ EN SIERRA GRANDE LA DIPLOMATURA EN PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Sierra Grande | En Sierra Grande comenzó una nueva cohorte de la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos, una propuesta de formación gratuita impulsada por el Gobierno de Río Negro en articulación con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. La iniciativa forma parte de un convenio promovido por la Secretaría de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades.

Desde el Gobierno provincial se informó que la diplomatura mantiene abierta su inscripción y está orientada a personas interesadas en adquirir conocimientos iniciales en programación y análisis de datos. La cursada es semipresencial y se desarrolla durante cuatro meses, con una carga total de 128 horas, distribuidas en encuentros semanales de ocho horas. Está destinada a quienes cuenten con estudios secundarios completos, acceso a internet y computadora, sin requerir conocimientos previos.

En esta segunda edición, el programa amplía su alcance territorial e incluye sedes en Cinco Saltos, General Roca, Río Colorado y Sierra Grande.

Durante la presentación local, Gaspar Siguero, titular de la cartera de Planificación, Innovación y Desarrollo municipal, destacó la importancia de la propuesta formativa y el proceso de selección de los participantes. “Es una capacitación que se realiza en conjunto con la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno municipal. Se inscribió una gran cantidad de personas y quienes están presentes fueron seleccionados dentro de ese grupo”, señaló. Además, remarcó la necesidad de sostener la continuidad en la cursada para completar el trayecto formativo.

Por su parte, la intendenta Roxana Fernández subrayó el trabajo conjunto entre organismos provinciales, municipales y la universidad. Indicó que la diplomatura se integra a una serie de capacitaciones que se vienen desarrollando en la localidad y resaltó la participación de la comunidad. “La propuesta fue aceptada porque suma a las líneas de formación que ya se vienen impulsando y responde a una demanda actual vinculada a la programación y el análisis de datos”, expresó.

Fernández también hizo referencia a la logística necesaria para el dictado de la diplomatura y al rol del municipio en la implementación. En ese sentido, señaló que se generan las condiciones para garantizar el acceso a la formación y que la participación sostenida de los estudiantes es un factor central para el desarrollo de la propuesta.

La diplomatura busca brindar herramientas vinculadas a nuevas tecnologías y ampliar oportunidades de formación y desarrollo laboral en la región.

Fuente: Paulina Muñoz | Radio Municipal