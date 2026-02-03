INICIO DEL CICLO LECTIVO Y DEFINICIONES DEL CONGRESO DE UNTER EN SAN ANTONIO OESTE

Sierra Grande | El secretario general de la seccional Sierra Grande de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), José Luis Burgos, se refirió al inicio de las actividades en las escuelas de la provincia y realizó un repaso de las principales definiciones del congreso realizado la semana pasada en la ciudad de San Antonio Oeste.

Burgos indicó que desde el 19 de diciembre la nueva conducción local se encuentra trabajando en la seccional y señaló que uno de los ejes centrales del mes de enero fue la participación en el congreso provincial. En ese ámbito, se resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro, al considerar que no contempla una recomposición del salario docente correspondiente al año 2025.

Según explicó, los trabajadores de la educación percibieron durante el cierre del año dos bonos consecutivos, pero luego retomaron los haberes de septiembre, sin incrementos posteriores. En ese contexto, afirmó que no se trata de discutir aumentos, sino de recomponer el salario frente a la inflación acumulada.

En relación con la propuesta oficial, Burgos detalló que el Ejecutivo provincial planteó una actualización trimestral basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma. Sin embargo, desde el gremio se consideró que antes de avanzar con ese esquema es necesario cerrar la deuda salarial correspondiente a 2025. El congreso también solicitó una convocatoria urgente a paritarias para la primera semana de febrero.

Durante el encuentro sindical se estableció, además, el pedido de un salario mínimo de dos millones de pesos para el cargo testigo. Burgos precisó que actualmente un docente que se inicia percibe alrededor de 1.111.000 pesos y que el planteo representa una recomposición significativa, aunque advirtió que no está definido cómo se trasladaría esa mejora al resto de los cargos del escalafón docente.

Otro de los puntos abordados fue la situación habitacional en distintas localidades de la provincia. Burgos remarcó que en ciudades como Sierra Grande, San Antonio Oeste, Catriel, Cipolletti y Bariloche, el valor de los alquileres impacta de manera directa en el salario docente. En el caso de Sierra Grande, señaló que un docente con 25 horas puede destinar hasta un millón de pesos mensuales al alquiler, en un contexto de escasa oferta inmobiliaria.

En ese marco, el dirigente explicó que desde UnTER se analiza la necesidad de revisar los adicionales por zona y recordó que el sindicato cuenta con un predio con más de 50 lotes, sobre los cuales se prevé iniciar obras de servicios en los próximos meses, según lo informado por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

El congreso provincial también resolvió acompañar medidas de paro y movilización ante el tratamiento de la reforma laboral a nivel nacional y avanzar en la conformación de espacios multisectoriales en las distintas localidades. Asimismo, se definió un paro de no inicio del ciclo lectivo para el 18 de febrero, coincidente con el comienzo del período RIE, quedando sujeto a una eventual convocatoria a paritarias.

En cuanto al calendario escolar, Burgos confirmó que las clases del ciclo común están previstas para comenzar el lunes 2 de marzo, mientras que durante febrero se desarrollan tareas de planificación, presentación de personal y asambleas de cargos en los distintos niveles.

Finalmente, el secretario general de UnTER Sierra Grande sostuvo que el escenario para el año en curso será complejo y reiteró la necesidad de instancias de diálogo que permitan dar previsibilidad a los trabajadores de la educación.

Fuente: En este día | Radio Libre