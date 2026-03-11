INICIO DE ACTIVIDADES EN LA ESCUELA Y BALLET SOMOS DANZA

Sierra Grande | La escuela y el Ballet Somos Danza iniciaron un nuevo ciclo de actividades con clases de danzas folklóricas organizadas por grupos según edades. Las propuestas se desarrollan bajo la coordinación del profesor y director del ballet, Lucas Antipan.

En diálogo con Radio Libre, Antipan informó que las clases se dictan los días martes y jueves en tres horarios. El grupo infantil funciona de 18:30 a 20:00, el grupo juvenil de 20:00 a 21:30 y el grupo adulto de 21:30 a 23:00.

Según explicó el director, el inicio del ciclo marca también el comienzo de un año especial para la agrupación, ya que en 2026 se cumplen diez años desde la creación de Somos Danza.

Antipan señaló que, además del inicio de las clases, el ballet se encuentra trabajando en la preparación de una presentación prevista para el 24 de marzo, que forma parte de las primeras actividades programadas para esta temporada.

La convocatoria para integrar los distintos grupos permanece abierta para quienes deseen participar de las clases de danzas folklóricas.

