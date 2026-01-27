INICIARON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELO PARA EL FUTURO SUM DE LA ESCUELA 60 Y ESRN 39

Sierra Grande | Comenzaron los trabajos de movimiento de suelo en el predio donde se construirá el Salón de Usos Múltiples (SUM) que será utilizado en forma conjunta por la Escuela Primaria N° 60 “Mineros Rionegrinos” y la Escuela Secundaria (ESRN) N° 39 de Sierra Grande.

Así lo confirmó Marcelo Saggina, coordinador del Consejo Escolar de Sierra Grande, en declaraciones a Radio Libre, al señalar que las tareas se iniciaron hacia el final de la semana pasada y que forman parte de la primera etapa del proyecto. Indicó además que en los próximos días se avanzará con el cerramiento del sector y la instalación del obrador, paso previo al inicio formal de la construcción.

Saggina explicó que la obra está a cargo de la empresa Agrovial Sur, adjudicataria de la licitación provincial. Según detalló, la firma del acta de inicio de obra se realizó hace algunas semanas, luego de completarse el proceso administrativo correspondiente.

En relación a la logística, el coordinador del Consejo Escolar precisó que durante lo que resta del mes de enero y febrero se desarrollarán tareas preliminares, incluyendo el cerramiento perimetral del área de trabajo. Este cerramiento permitirá que el inicio del ciclo lectivo se realice sin interferencias, garantizando que estudiantes y personal educativo no tengan acceso al sector donde se ejecuta la obra.

La construcción del nuevo SUM fue licitada por el Gobierno de Río Negro y contempla una superficie total de 640 metros cuadrados. El proyecto demanda una inversión superior a los $1.410 millones, financiados a través del Bono VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), y tiene un plazo de ejecución estimado de 12 meses.

La infraestructura incluirá un gimnasio deportivo, sanitarios adaptados, cocina, depósito y acceso independiente. La obra se ejecutará en el predio compartido por ambas instituciones educativas y forma parte del Plan de Infraestructura Provincial 2023-2027. El objetivo es dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa local, planteada desde el año 2014, y mejorar las condiciones edilicias para el desarrollo de actividades escolares y comunitarias.

Fuente: Radio Libre