INICIARON LAS REUNIONES ENTRE EL MUNICIPIO Y LOS GREMIOS PARA ANALIZAR EL PASE A PLANTA PERMANENTE

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande puso en marcha la mesa de trabajo destinada a evaluar el pase a planta permanente de trabajadores municipales que actualmente se desempeñan bajo otras modalidades de contratación. La primera reunión se realizó la semana pasada con la participación de representantes de los gremios y del Poder Ejecutivo municipal.

La secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, explicó que el inicio formal del proceso había sido acordado previamente durante las negociaciones paritarias y que se trata de una instancia de trabajo independiente de la discusión salarial.

Según indicó, el objetivo de esta etapa es definir los criterios que regirán el procedimiento, analizar lo establecido por el estatuto municipal, revisar antecedentes de procesos similares y evaluar las necesidades administrativas y operativas del municipio.

Durante el encuentro también participó la intendenta municipal y se avanzó en la elaboración de un cronograma de reuniones. En ese marco, las áreas de Gobierno, Recursos Humanos y Hacienda deberán presentar informes sobre la situación actual del personal, las condiciones de acceso al proceso y las proyecciones presupuestarias.

Castillo señaló que uno de los aspectos a determinar será la cantidad de agentes que podrían estar en condiciones de acceder al pase a planta. Para ello se analizarán los años de ingreso de los trabajadores y la existencia de vacantes o puestos disponibles en las distintas dependencias municipales.

La funcionaria recordó que el último proceso de pase a planta permanente se concretó en 2020 y tomó como referencia a los trabajadores que habían ingresado hasta el año 2015. No obstante, aclaró que la situación actual presenta diferencias debido a cambios registrados en la planta funcional y a la movilidad laboral que se produjo en los últimos años.

Asimismo, explicó que el procedimiento contempla requisitos y evaluaciones específicas según las funciones desempeñadas por cada trabajador. Entre ellas mencionó la presentación de documentación, instancias de examen y concursos para determinados cargos.

La próxima reunión de la mesa de trabajo fue fijada para el 8 de julio, a las 10 de la mañana, en la Sala de Situación del municipio. Allí se presentarán los informes técnicos que permitirán avanzar en la definición de criterios y en la elaboración del cronograma de implementación.

Consultada sobre los plazos previstos, Castillo indicó que existe la intención de desarrollar el proceso durante el año en curso, aunque aclaró que la conformación de las mesas de trabajo, la elaboración de los mecanismos de evaluación y la inscripción de los postulantes demandarán distintas etapas administrativas.

El análisis del pase a planta permanente constituye uno de los temas planteados por los gremios municipales en las negociaciones con el Ejecutivo local, en el marco de los reclamos vinculados a la estabilidad laboral de los trabajadores contratados.

Fuente: En este día | Radio Libre