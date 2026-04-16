INICIARON LAS ACCIONES DEL PROYECTO SOBRE BULLYING EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El 15 de abril se realizó en la biblioteca del Instituto de Formación Docente Continua de Sierra Grande la primera reunión del ciclo lectivo del proyecto de extensión sobre bullying y acoso escolar. La iniciativa es impulsada por la institución y se desarrollará en articulación con organismos y actores de la comunidad local.

El director del instituto, Carlos Olmedo, informó que el proyecto se llevará adelante “de manera asociativa y en red con otras instituciones de la localidad”. En ese marco, confirmó la participación de la Jueza de Paz local, Carola Suárez; el Gabinete Psicológico del Hospital Pablo Bianchi; representantes del SENAF; integrantes del Centro de Estudiantes del instituto y de escuelas secundarias; y la supervisión de nivel secundario.

Según detalló Olmedo, durante el ciclo lectivo 2026 las acciones estarán orientadas principalmente al nivel secundario. En ese sentido, indicó que ya se encuentran en etapa de planificación las actividades que serán implementadas, las cuales serán comunicadas en los próximos días.

El directivo señaló que el proyecto retoma una línea de trabajo desarrollada en años anteriores, cuando las intervenciones estuvieron dirigidas a escuelas primarias. En esta nueva etapa, se plantea una ampliación del alcance hacia estudiantes de nivel medio, con la incorporación de nuevos actores institucionales.

Asimismo, destacó la conformación de una red de trabajo que incluye a organismos estatales, instituciones educativas y espacios de representación estudiantil, con el objetivo de coordinar acciones durante el año.

Fuente: En este día | Radio Libre