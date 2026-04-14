INICIA CURSO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ELECTRICIDAD EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro pondrá en marcha en Sierra Grande un curso de instalaciones domiciliarias de electricidad a partir del jueves 16 de abril. La propuesta se desarrolla en articulación con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Fundación UOCRA y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Se trata de la segunda instancia de capacitación en oficios dentro de un programa iniciado el año pasado. Según explicó la delegada de la Secretaría de Trabajo en Sierra Grande, Claudia Zulatto, la iniciativa da continuidad a las acciones implementadas previamente en la localidad. “Esta sería la segunda capacitación que se va a dar de un programa que se inició el año pasado, cuando se dictó el curso de armado y encofrado de hormigón”, indicó.

Zulatto señaló que las capacitaciones se desarrollan de manera conjunta con distintas instituciones y municipios, y que responden a demandas locales vinculadas al desarrollo productivo. En ese sentido, destacó que el objetivo es “seguir trayendo a lo largo de todo el año capacitaciones que tengan que ver con UOCRA y otras que no”, en función de los perfiles laborales requeridos.

Por su parte, el arquitecto David Amestica, director del Centro de Formación Profesional para la industria de la Construcción de la Fundación UOCRA y coordinador de la capacitación, explicó que el curso está destinado a personas mayores de 18 años y contempla contenidos teóricos y prácticos. “Se va a capacitar tanto en la parte teórica como en la parte práctica, con herramientas, materiales y elementos de protección personal disponibles para los participantes”, detalló.

El programa incluye el aprendizaje integral de instalaciones eléctricas domiciliarias, desde el armado de tableros hasta el cableado, colocación de luminarias y tomas de corriente. “Es como una instalación completa desde cero”, precisó Amestica.

La cursada tendrá una duración de dos meses, con una modalidad intensiva de lunes a viernes en horario vespertino. Al finalizar, los participantes recibirán certificación de la Fundación UOCRA y acreditación vinculada al registro del sector de la construcción, lo que facilita su incorporación a oportunidades laborales.

Amestica destacó la importancia de este tipo de formación en el contexto local. “El tener una capacitación con certificación es muy importante para poder acceder a un trabajo o desenvolverse de manera independiente”, afirmó. Además, indicó que los egresados podrán incorporarse a una base de datos que funciona como bolsa de empleo.

Zulatto, en tanto, remarcó el crecimiento sostenido de la participación en instancias de formación y el interés de la comunidad en acceder a nuevas herramientas laborales. “La gente hoy se anima a pedir capacitaciones y a prepararse en función de las nuevas demandas”, sostuvo.

El curso forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la capacitación laboral en la región y acompañar los procesos de desarrollo económico en Sierra Grande y otras localidades de la provincia.

Fuente: En este día | Radio Libre