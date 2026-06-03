INGRESÓ A LA LEGISLATURA UN PROYECTO PARA CEDER UN TERRENO DESTINADO A UN NUEVO HOSPITAL Y UNA ESCUELA

El Gobierno de Río Negro remitió a la Legislatura un proyecto de ley que propone autorizar la transferencia de un terreno en Sierra Grande para la construcción de un nuevo hospital y un nuevo establecimiento educativo.

La iniciativa contempla que el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) transfiera, en carácter de donación, una parcela a los Ministerios de Salud y de Educación y Derechos Humanos. Según lo establecido en el proyecto, ambas obras deberán concretarse en un plazo estimado de 36 meses.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta forma parte de la planificación destinada a acompañar el crecimiento de Sierra Grande, en el marco de los desarrollos vinculados a inversiones energéticas, portuarias y productivas que se proyectan para la región.

De acuerdo con la información oficial, el futuro hospital tendrá como objetivo ampliar la capacidad de atención sanitaria y fortalecer la red pública de salud en la localidad y su zona de influencia. En tanto, el nuevo establecimiento educativo buscará incrementar la disponibilidad de espacios para la formación de estudiantes, en función de la evolución demográfica prevista.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo con Acuerdo General de Ministros y solicita su tratamiento en única vuelta en la Legislatura provincial.

Según el Gobierno de Río Negro, la iniciativa se inscribe dentro de una estrategia de planificación de infraestructura pública orientada a acompañar el crecimiento poblacional y el desarrollo económico de Sierra Grande mediante la incorporación de servicios de salud, educación y equipamiento comunitario.

Fuente: Gobierno de Rio Negro

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