INFANCIAS EN EL AIRE: EL JARDÍN MATERNAL N° 24 “LUZ DE UNA” VISITÓ RADIO LIBRE

Sierra Grande | El Jardín Maternal N° 24 “Luz de Una” vivió una jornada diferente llevando su alegría y creatividad a un estudio de radio. La propuesta, organizada por las docentes Belén Nicola, Mariana Cifuentes, Silvia Villarroel y Evangelina Giménez, reunió a las salas de 2 y 3 años en una experiencia donde la infancia y la comunicación se dieron la mano.

Las niñas y los niños interpretaron canciones, participaron de un cuento y compartieron con entusiasmo su primera vivencia detrás de los micrófonos. Del otro lado, las familias y oyentes habituales siguieron la transmisión.

La actividad se inscribió dentro de un mes con propuestas destinadas a poner en valor la voz de la infancia. La visita a la radio, además, reforzó el vínculo entre la comunidad educativa y los medios de comunicación, resaltando la importancia de crear espacios donde los más pequeños puedan expresarse y ser escuchados.