INCIDENTES, ALLANAMIENTO Y SECUESTRO DE SUSTANCIAS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Comisaría 13° de Sierra Grande intervino durante la tarde del sábado y la madrugada del domingo en una serie de hechos registrados en una vivienda ubicada sobre calle Alfonsina Storni al 300, donde se produjo un ataque contra una propiedad y posteriormente enfrentamientos con personal policial.

Según informó a Radio Libre el subcomisario Diego Paz, alrededor de las 19:30 del sábado se recibió un llamado telefónico anónimo que alertó sobre un ataque con piedras contra una vivienda. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a una mujer sola que sostenía la puerta trasera de su domicilio mientras solicitaba ayuda.

De acuerdo con el relato policial, un grupo de hombres intentaba ingresar por la fuerza a la vivienda. Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos huyeron saltando un paredón hacia un domicilio lindero, desde donde continuaron profiriendo amenazas e insultos.

Durante las actuaciones realizadas por personal de Criminalística en el inmueble afectado, se halló un envoltorio con una sustancia blanca en polvo que posteriormente fue identificada como cocaína. Ante esta situación tomó intervención la Justicia Federal.

Poco después, personas que se encontraban en la vivienda vecina comenzaron a congregarse en mayor número y, cerca de las 21:30, se registró un nuevo episodio en el que se arrojaron piedras, ladrillos, botellas, petardos, palos y otros elementos contra el personal policial, la vivienda involucrada y otras propiedades de la zona.

Como consecuencia, se produjeron daños en viviendas y vehículos estacionados en la vía pública. La Policía solicitó refuerzos y desplegó un operativo que contó con la participación de efectivos de la Brigada Rural y del grupo especial COER. La situación fue controlada cerca de la medianoche.

En el marco de la investigación por atentado a la autoridad, daños, amenazas e intimidación pública agravada, intervino la Fiscalía de turno junto con el Juzgado Federal, que dispusieron diversas medidas judiciales.

Asimismo, el domingo entre las 12:30 y las 16:30 se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Lola Mora con el objetivo de detener a una persona vinculada a la causa y secuestrar elementos de interés para la investigación.

Si bien el sospechoso no fue hallado en el domicilio y continúa vigente la orden de detención, durante el procedimiento se secuestraron diversos elementos considerados de importancia para la causa. Además, fueron encontrados tres envoltorios con sustancias cuya identificación motivó una nueva intervención de la Justicia Federal.

El allanamiento fue encabezado por la jefatura de la unidad policial con la asistencia del grupo especial COER.

Fuente: En este día | Radio Libre