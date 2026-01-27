INCENDIOS FORESTALES: BOMBEROS EXPLICARON EL ORIGEN DEL HUMO Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA REGIÓN

Sierra Grande | Luego de que Sierra Grande amaneciera el lunes cubierta por una densa capa de humo que generó sorpresa entre vecinos y vecinas, el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios, Javier Quilodrán, explicó en declaraciones a Radio Libre el origen del fenómeno y se refirió a la problemática de los incendios forestales, uno de los temas que más preocupa en la región.

Quilodrán indicó que el humo no se originó en focos locales, sino que provino de incendios activos en la zona cordillerana, principalmente en la provincia de Chubut. Señaló que las condiciones meteorológicas, como los fuertes vientos registrados en la jornada previa y los niveles de humedad, favorecieron el desplazamiento y asentamiento del humo en sectores del este de la región, incluyendo Sierra Grande.

El jefe del cuartel explicó que este tipo de situaciones puede repetirse cuando se combinan incendios de gran magnitud con cambios en la dirección del viento, y aclaró que, si bien en Río Negro no se registraban focos activos al momento de las declaraciones, el riesgo de incendios forestales se mantiene elevado debido a las condiciones climáticas propias de la temporada.

En ese sentido, remarcó la importancia de la prevención y del cumplimiento estricto de las normas vigentes, como la prohibición de encender fuego en zonas no habilitadas, evitar quemas de residuos y extremar los cuidados en áreas rurales y de interfase. Quilodrán subrayó que la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano y que la responsabilidad individual es clave para reducir riesgos.

Durante la entrevista también se mencionó un hecho reciente ocurrido en la región, en el que una persona fue encontrada con intenciones de iniciar un foco ígneo. El jefe de Bomberos señaló que este tipo de situaciones son motivo de especial preocupación y que, ante cualquier conducta sospechosa o indicio de incendio, es fundamental dar aviso inmediato a las autoridades para permitir una rápida intervención.

Finalmente, Quilodrán destacó el trabajo de monitoreo permanente que realizan los cuerpos de bomberos y los organismos de protección civil, y reiteró la necesidad de que la comunidad se mantenga informada y colabore con las medidas de prevención para minimizar el impacto de los incendios forestales en la región.

