INCENDIO RURAL FUE CONTROLADO TRAS SEIS HORAS DE TRABAJO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande logró contener y controlar un incendio de campo de amplias dimensiones registrado durante la noche del lunes, a unos 17 kilómetros de la ciudad.

En declaraciones a Radio Libre, el jefe del cuartel, Javier Quilodrán, informó que las dotaciones regresaban a primera hora de este martes tras finalizar las tareas en el lugar. “Por suerte se pudo contener y controlar el incendio. Quedó para verificarlo y controlarlo en esta mañana por las altas temperaturas y el viento que hoy también nos está azotando en la zona, en caso de que se pueda reactivar”, señaló.

El siniestro afectó una extensión aproximada de cinco kilómetros hacia el interior desde la Ruta 5 y unos siete kilómetros en línea recta en dirección a Playa Sierra. Según precisó Quilodrán, trabajaron 15 bomberos con tres vehículos y las tareas demandaron alrededor de seis horas.

En cuanto al origen del fuego, indicó que aún se desconoce. “No fue a la vera de la ruta, sino adentro del campo, por ahí se desconoce cuál puede haber sido el origen del incendio”, explicó. No obstante, mencionó que las condiciones climáticas podrían haber incidido. “Puede ser producto de las altas temperaturas, la sequía que viene hace mucho tiempo y el viento que se originó anoche. Se veían algunos rayos sobre la zona de playa”, agregó.

Durante la jornada, el cuartel también intervino en otras situaciones vinculadas al clima. Personal trabajó en el barrio 25 de Mayo en el corte de árboles y en el barrio industrial por el desprendimiento del techo de una vivienda. Posteriormente, fueron convocados al incendio de pastizales sobre la Ruta 5.

Quilodrán indicó que la actividad comenzó alrededor de las 20:30 y se extendió hasta la madrugada. Además, recordó que el fin de semana el cuartel prestó servicio preventivo en la Fiesta de Playas Doradas y acudió a un accidente vehicular ocurrido el domingo cerca de las 23:50 sobre la Ruta 3, donde un automóvil con un único ocupante colisionó contra un guardarraíl. El conductor no presentó lesiones de gravedad.

Desde el cuartel reiteraron la recomendación de extremar las medidas de precaución ante el contexto de altas temperaturas, sequía y vientos intensos, condiciones que elevan el riesgo de incendios.

Fuente: En este día | Radio Libre