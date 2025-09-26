INCENDIO EN ZONA DE CAMPITOS DE SIERRA GRANDE: DOS VEHÍCULOS AFECTADOS

Sierra Grande | Un incendio se registró en la última hora del jueves en la zona de campitos de Sierra Grande, en la propiedad de la familia Rodríguez. El fuego alcanzó a dos vehículos, aunque uno de ellos sufrió daños menores gracias a la rápida intervención de vecinos y del cuerpo de Bomberos Voluntarios, que trabajó en conjunto con personal policial para sofocar las llamas.

Hasta el cierre de la jornada se aguardaba la radicación de la denuncia correspondiente, dado que los primeros indicios apuntan a que el siniestro podría haber sido provocado de manera intencional.