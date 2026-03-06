INCENDIO EN UNA VIVIENDA DEL BARRIO 25 DE MAYO: INVESTIGAN SI FUE INTENCIONAL

Sierra Grande | Un incendio registrado durante la mañana del martes en una vivienda ubicada en inmediaciones del barrio 25 de Mayo de Sierra Grande es investigado para determinar sus causas, luego de que surgieran indicios de que el hecho podría haber sido intencional.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, Javier Quilodrán, informó que el alerta fue recibido a las 7:26 a través de un llamado a la guardia que advertía sobre un incendio de estructura en una vivienda ubicada en la calle Los Alerces.

Según explicó, al llegar al lugar los bomberos constataron la presencia de fuego que ya había sido parcialmente controlado por vecinos. “Acudimos rápidamente para tomar intervención y realizamos el trabajo de finalización del apagado, ventilación y enfriamiento de toda la estructura”, señaló.

El incendio afectó de manera parcial la vivienda. Quilodrán detalló que el fuego se concentró principalmente en una habitación y en parte del comedor. El departamento está compuesto por tres ambientes: habitación, comedor y baño. De acuerdo con lo informado, el comedor también era utilizado como espacio de descanso.

“El fuego tomó gran parte de la vivienda por la dimensión del incendio y las altas temperaturas que se generaron dentro de la estructura”, indicó.

En relación con el origen del siniestro, el jefe de bomberos explicó que la información preliminar fue aportada por los propios ocupantes del lugar. “El origen del incendio, por lo que manifestaban los dueños de la vivienda, comenzó en una cortina de la habitación”, afirmó.

A partir de esos datos, se inició el trabajo conjunto con la policía y personal de criminalística para avanzar en la investigación. Quilodrán indicó que, de acuerdo con los primeros testimonios, el fuego podría haber sido iniciado desde el exterior. “Uno de los propietarios manifestó que se inició por la cortina a través del lado de afuera, que la prendieron fuego”, explicó.

El funcionario aclaró que los bomberos realizan un análisis preliminar para establecer posibles causas, aunque la determinación final corresponde al proceso de investigación. “Se consulta a los propietarios y se analiza si había algún artefacto encendido, velas o problemas eléctricos. En caso de no contar con información, se procede al análisis del incendio para presumir cuál pudo haber sido el causante”, detalló.

La vivienda estaba ocupada por una mujer y sus tres hijos menores, quienes al momento de la llegada de los bomberos ya se encontraban fuera del inmueble. Según indicó Quilodrán, todos estaban conscientes y en condición estable, aunque fueron trasladados al hospital para controles médicos ante la posible inhalación de humo.

En cuanto a los daños materiales, el jefe del cuartel explicó que la estructura general del departamento no resultó comprometida, aunque el interior registró afectaciones. Parte del techo sufrió daños y los muebles y objetos de la vivienda resultaron deteriorados por el fuego y la temperatura.

En un departamento contiguo se registró ingreso de humo y calor, por lo que los bomberos realizaron tareas de ventilación, aunque no se reportaron daños estructurales en esa unidad.

La investigación sobre las causas del incendio continúa con la intervención de personal policial y de criminalística.

Fuente: pidolapalabra.com.ar | Radio Libre