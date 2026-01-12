INCENDIO EN UN GALPÓN DE CALLE 8 MOVILIZÓ A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Un incendio de estructura se registró este martes por la tarde en una vivienda ubicada en Calle 8 al 147, generando la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande. El siniestro fue reportado a las 18:31 horas, a partir de llamados realizados tanto por la policía como por vecinos del sector, alertados por la magnitud de las llamas y el humo.

Según confirmó el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios, Javier Quilodrán, el foco ígneo se desarrolló en un galpón ubicado en el sector del garaje de la vivienda, donde la familia almacenaba diversos elementos, entre ellos algunos de carácter inflamable. “Se trata de un galpón donde se guardaban distintos materiales, lo que facilitó que el fuego se propagara rápidamente”, explicó el jefe bomberil.

Quilodrán indicó además que en el lugar existe un fogón, donde la familia había estado cocinando previamente, y que ese pudo ser el origen del incendio. “Por las características del lugar y los elementos presentes, es probable que alguna brasa haya iniciado el fuego”, señaló.

De acuerdo al parte oficial, a las 18:30 horas se recibió el aviso del incendio, activándose de inmediato el sistema de convocatoria. A las 18:34 horas partieron hacia el lugar los móviles 20, 05 y 11, bajo la coordinación del propio Quilodrán, junto al segundo jefe Godoy y los bomberos López, Pedraza, Prafil, Cayuqueo, Cuevas, Rebolledo, Pil y Martín.

Al arribar, se constató un incendio de estructura declarado en el garaje, por lo que se procedió rápidamente al ataque del fuego y a tareas de seguridad en viviendas linderas. En una de ellas, el personal ingresó preventivamente para verificar que no hubiera personas en su interior, retirando además un perro que se encontraba asustado por la situación.

Las tareas incluyeron extinción total, remoción y enfriamiento, tanto en el galpón afectado como en paredes y techos de viviendas vecinas, utilizando dos líneas de ataque para evitar una posible reignición o propagación del fuego.

Si bien el incendio no afectó a la vivienda principal, Quilodrán advirtió que las altas temperaturas provocaron dilatación en las paredes del galpón y en las linderas, lo que genera riesgo de inestabilidad y posibles derrumbes.

No se registraron personas heridas y la intervención concluyó cerca de las 19:30 horas, cuando el personal regresó al cuartel para la limpieza y desinfección del equipamiento.