INCENDIO EN BARRIO INDUSTRIAL DEJÓ UNA VIVIENDA AFECTADA Y A UNA PERSONA HOSPITALIZADA

Sierra Grande | Un incendio de magnitud se registró en la noche del martes 9 de septiembre en una vivienda ubicada en calle 111 del Barrio Industrial. El siniestro fue reportado a las 23 mediante un llamado telefónico a la guardia, lo que derivó en la inmediata activación de la sirena y el sistema de alerta para convocar al personal de bomberos y policía.

Bomberos se desplazaron hacia el lugar los móviles 20, 19 y 10, bajo la coordinación del jefe Javier Quilodrán.

Al arribar, los equipos se encontraron con un incendio generalizado que afectaba dos ambientes de la vivienda. De manera inmediata se realizaron tareas de búsqueda en el interior, donde se encontró a un hombre que fue rescatado y trasladado al hospital «Dr. Osvaldo P. Bianchi. Durante el trayecto, el personal efectuó maniobras de reanimación, logrando que la víctima ingresara al nosocomio con signos vitales, informó Bomberos mediante su parte de salida.

Las dotaciones continuaron con las labores de extinción, ventilación hidráulica, enfriamiento y remoción de la estructura, utilizando técnicas de ataque directo para sofocar el fuego y evitar su propagación.

Por su parte, el comisario Claudio Chazarreta confirmó que la persona que estaba en el interior de la vivienda, se encuentra en buen estado de salud y la vivienda sufrió daños parciales. El origen del incendio es materia de investigación.