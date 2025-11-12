INCENDIO DE DOS CAMIONETAS EN SIERRA GRANDE: INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL SINIESTRO OCURRIDO EN LA MADRUGADA DEL MARTES

Sierra Grande | En la madrugada del martes, alrededor de las 3:30, se registró un incendio que afectó a dos camionetas estacionadas junto a una vivienda ubicada en la calle 108 del barrio Industrial. El siniestro demandó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, quienes evitaron que las llamas se propagaran hacia la vivienda.

En diálogo con En este día por Radio Libre Sierra Grande, el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios, Javier Quilodrán, explicó que el llamado de emergencia fue recibido a las 3:30 y que el personal se dirigió de inmediato al lugar.

“Se pudo localizar el incendio de dos vehículos pegados a la vivienda. Tuvimos que realizar un ataque directo e inmediato para que no se propagara a la estructura. Logramos bajar la carga de fuego, extinguir el incendio e ingresar a la vivienda para constatar que no hubiese víctimas”, señaló Quilodrán.

Dentro de la vivienda se encontraban cinco personas, que fueron asistidas y se encontraban en buen estado de salud, aunque afectadas por el susto. El jefe del cuartel indicó además que las camionetas sufrieron daños importantes.

“Exteriormente fue afectada la parte delantera de los dos vehículos, pero internamente se quemaron en su totalidad”, precisó.

Respecto a las causas, Quilodrán aclaró que aún no hay determinaciones oficiales, ya que las pericias están a cargo de la Policía y del área de Criminalística.

“No se puede establecer todavía el origen del incendio. Eso debe determinarlo la investigación policial”, sostuvo.

De acuerdo con la información recabada, las camionetas afectadas pertenecerían a la UOCRA local y a su secretario general, Jorge Pazos.

El propio dirigente confirmó el hecho y expresó su preocupación por lo ocurrido. En declaraciones recientes a la misma emisora, Pazos manifestó:

“Sinceramente es muy complejo el tema, está todo muy reciente. Lamentablemente me pasó a mí. Está la Justicia investigando a ver qué es lo que pasó, porque esto ya no fue una amenaza o una ruptura de vidrios, como fue al principio. Ya fue algo más groso y me preocupa mucho”.

Pazos confirmó además que la denuncia fue radicada en la Fiscalía de San Antonio Oeste, que instruye las actuaciones para determinar si se trató de un accidente o de un hecho intencional. En tanto, durante la jornada del martes se realizaron procedimientos ordenados por la Justicia.

