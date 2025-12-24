INAUGURARON UN NUEVO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA FORTALECER EL ENCUENTRO COMUNITARIO EN CONA NIYEU

Cona Niyeu | En un paso significativo para el desarrollo de la infraestructura rural, el paraje de Cona Niyeu inauguró oficialmente su nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM). El acto, que contó con la presencia del Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, marca un hito para los más de 120 habitantes estables de esta comunidad ubicada a 150 kilómetros de Sierra Grande, en el portal de la Meseta de Somuncura.

En diálogo con la prensa, el Comisionado de Fomento, Fidel Pazos, expresó su satisfacción por la concreción de una obra largamente esperada: «Ya tenemos el salón para poder disfrutarlo con toda la comunidad. De hecho, ya se han realizado los primeros festejos de egresados. Es un espacio amplio, cómodo y con todas las instalaciones necesarias», señaló.

Un espacio para la educación y la cultura

Hasta la inauguración de este nuevo edificio, las actividades institucionales se desarrollaban en un salón de dimensiones reducidas. El nuevo SUM no solo servirá para eventos sociales y cumpleaños, sino que será el epicentro de la oferta educativa y formativa del paraje.

Pazos detalló que el lugar albergará:

Talleres del IUPA (Instituto Universitario Patagónico de las Artes).

Actividades del Mercado Artesanal .

Programas de Desarrollo Social y otros organismos provinciales.

Futuros proyectos culturales vinculados a la biblioteca local.

El arraigo como política de Estado

Durante la entrevista, el Comisionado hizo especial énfasis en cómo la mejora de los servicios y la infraestructura educativa ha frenado el desarraigo en la zona rural. Destacó que Cona Niyeu cuenta hoy con educación en todos sus niveles, mediada por entornos virtuales .

«Antes, cuando terminaban la primaria, los chicos tenían que irse a Valcheta o Sierra Grande. Hoy tienen la misma formación en su propio pueblo, sin necesidad de irse. Es una gran bendición», reflexionó Pazos, recordando las gestiones que iniciaron hace años cuando él mismo era adolescente.

Integración y conectividad

El jefe comunal también valoró la conectividad actual y la presencia del Estado Provincial, destacando la reciente entrega de una camioneta nueva para el traslado de vecinos a turnos médicos o trámites bancarios. «Hoy podemos tener contacto directo con los ministros y el Gobernador. Esa cercanía agiliza cuestiones que antes eran muy difíciles por la distancia», afirmó.

La vida en Cona Niyeu, sostenida principalmente por pequeños productores ganaderos, experimenta hoy una transformación gracias a la articulación institucional. Con la inauguración de este SUM, el paraje no solo suma metros cuadrados, sino una herramienta fundamental para consolidar la vida social en uno de los puntos más remotos de la geografía rionegrina.

Fuente: En este día | Radio Libre