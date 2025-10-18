INAUGURARON UN MURAL EN HOMENAJE A MARIO TOCONAS, SUBMARINISTA DEL ARA SAN JUAN

Sierra Grande | En la tarde del viernes, en un momento cargado de emoción y memoria quedó inaugurado el mural en homenaje a Mario Armando Toconas, submarinista serrano tripulante del ARA San Juan, desaparecido en 2017. La obra, realizada por el artista Roberto “Tato” Lusarreta, fue presentada en un acto encabezado por la intendenta Roxana Fernández, con la participación de gran parte de su gabinete, concejales, vecinos y la familia del homenajeado, entre ellos su padre Irineo Toconas.

El mural fue emplazado en un sitio emblemático: la Escuela N° 62, la primera institución educativa de Sierra Grande, que el próximo año celebrará su centenario. El lugar elegido refuerza el sentido histórico y simbólico del tributo, que busca mantener viva la memoria y el legado de Mario y sus 43 compañeros.

Durante la ceremonia, la intendenta Fernández destacó la importancia del acto como una expresión de justicia, memoria y reconocimiento. “Todo tiene que ver con la historia, con la memoria y con honrarlo. Lo que podemos hacer es homenajear y no olvidar, recordando a Mario y a todos los tripulantes del ARA San Juan”, expresó, subrayando el acompañamiento permanente de la comunidad hacia las familias de los submarinistas.

Luego tomó la palabra Irineo Toconas, padre del submarinista, quien conmovió a los presentes con un mensaje de gratitud y fortaleza: “Gracias le doy a Dios porque me mantiene de pie y me fortalece, así como a mi familia y a todos los que recuerdan a los chicos del ARA San Juan. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de homenajear a mi hijo en su tierra”, señaló visiblemente emocionado.

A continuación, uno de los hermanos de Mario también expresó su agradecimiento al artista y a las autoridades locales: “Gracias Tato por el gran trabajo que hiciste para homenajear a los chicos. A mi hermano y a sus 43 compañeros. Tenerlos siempre presentes en la memoria es lo más importante”.

Finalmente, el artista Roberto “Tato” Lusarreta relató el proceso creativo de la obra, realizada con la técnica de pirograbado solar, que le demandó más de 170 horas de trabajo. Explicó que cada detalle del mural tiene un sentido simbólico: “Lo que quise representar son los agujeros que quedaron en cada familia. Puse ‘43 más nuestro’, porque Mario Toconas es de todos nosotros. La luz que emana desde adentro simboliza la fuerza que sigue viva en cada uno de los tripulantes y sus familias”.

El acto culminó con aplausos y emoción, sellando un nuevo homenaje que reafirma el compromiso de Sierra Grande con la memoria de sus héroes.

En el cierre, Lusarreta dedicó unas palabras al recuerdo de Miguel Velázquez, a quien consideró una parte esencial del proyecto: “Miguel estuvo al lado mío desde el primer momento. Un pedacito de este mural también es para él”.

Fuente: En Este Día | Radio Libre.