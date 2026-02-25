INAUGURARON LAS OFICINAS DE VMOS EN SIERRA GRANDE Y DESTACARON EL AVANCE DEL PROYECTO DE EXPORTACIÓN ENERGÉTICA

Sierra Grande | El consorcio VMOS inauguró sus oficinas en Sierra Grande con la participación de referentes empresariales, autoridades provinciales y municipales, y representantes del sector energético. El acto incluyó una recorrida por el área de Punta Colorada y una charla de bienvenida encabezada por el CEO de VMOS, Gustavo Chaab; la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Durante la apertura, el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, agradeció el acompañamiento institucional y destacó el ritmo de ejecución del proyecto. “Quiero darles la bienvenida al gobernador, al vicegobernador, a la intendenta y a todas las autoridades de la provincia y del municipio que nos han ayudado a avanzar con la velocidad que estamos avanzando”, señaló. Indicó que la obra alcanzó el 54% de avance y remarcó que el objetivo es “casi duplicar nuestra industria petrolera” a partir de este desarrollo.

Chaab explicó que la apertura de oficinas en Sierra Grande busca fortalecer el vínculo con la comunidad y con proveedores locales. “La mayor actividad nuestra va a ser en este ejido municipal, por eso tenemos esta oficina con el objetivo de atender proveedores y también a los vecinos”, expresó. También reconoció el trabajo del personal en condiciones climáticas adversas y sostuvo que el proyecto apunta a consolidarse como el primero de otros desarrollos en la provincia.

Por su parte, la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, agradeció la inversión y señaló el impacto en el empleo local. “Lo que alguna vez parecía lejano hoy es una realidad”, afirmó. Indicó que el cartel que marca los 248 días restantes para la finalización representa una expectativa para la comunidad y subrayó la articulación entre el sector privado y el Estado provincial para concretar la iniciativa.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sostuvo que el proyecto representa un cambio en la matriz productiva provincial y destacó el desafío administrativo que implicó acompañar el ritmo de la industria energética desde áreas como Energía, Ambiente y Trabajo. Informó que actualmente hay más de 10.000 trabajadores y trabajadoras vinculados de manera directa e indirecta a la obra y que se distribuyeron más de 120 millones de dólares en salarios en la provincia.

En su intervención, Weretilneck recordó las dificultades económicas que atravesó Sierra Grande en décadas anteriores y vinculó el nuevo desarrollo con un proceso de transformación productiva. En un tramo de su discurso, visiblemente conmovido, remarcó que restan 248 días para la primera exportación y destacó la importancia de cumplir los plazos previstos.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que la decisión de avanzar en Río Negro respondió a condiciones técnicas y regulatorias que hicieron viable el proyecto. “Mi trabajo es hacer y lograr que estos proyectos se concreten”, expresó. Indicó que cada día de demora implica una pérdida estimada en 15 millones de dólares para el país y destacó que se trata de una de las mayores inversiones privadas en infraestructura energética en Argentina.

Marín afirmó que el desarrollo permitirá incrementar las exportaciones energéticas desde la costa rionegrina en los próximos años y proyectó que, hacia 2031 y 2032, el volumen exportado desde la región alcanzará cifras comparables a las principales actividades económicas del país. También destacó que el proyecto fue acordado entre distintas compañías bajo un esquema colaborativo y que esta es la mayor inversión de Argentina.

Del acto participaron además el vicegobernador Pedro Pesatti; la secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini; y el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, junto a representantes de empresas integrantes del consorcio y autoridades locales.

La inauguración de las oficinas de VMOS en Sierra Grande se enmarca en el avance del proyecto de infraestructura orientado a la exportación de petróleo y gas desde la costa atlántica rionegrina, con la primera operación prevista dentro de 248 días.

Por redacción de pidolapalabra.com.ar