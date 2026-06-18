INAUGURARON LA SEDE LOCAL DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La ciudad de Sierra Grande fue escenario de la inauguración de la sede local del Sindicato de Empleados de Comercio, en un acto encabezado por el secretario general del gremio, Alfredo Beliz, y la intendenta Roxana Fernández.

Durante su intervención, Beliz señaló que el sindicato busca fortalecer lo que definió como un «salario social», a través de beneficios y servicios destinados a reducir costos para los trabajadores y sus familias. En ese sentido, mencionó convenios vinculados con la adquisición de medicamentos, el acceso a servicios y actividades recreativas.

También destacó el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio y el desarrollo de la Mutual del gremio, a través de la cual los afiliados y trabajadores podrán acceder desde Sierra Grande a la gestión de pasajes, reservas de hoteles y servicios relacionados con viajes y espectáculos.

El dirigente sindical indicó además que la organización mantiene actividades de integración con trabajadores de la región, entre ellas encuentros deportivos que incluyen la participación de empleados de Sierra Grande.

En otro tramo de su discurso, Beliz hizo referencia a las obras de infraestructura en la ciudad y consideró que el crecimiento de actividades vinculadas a la industria y la construcción tendrá impacto en el sector comercial y de servicios. «Cuando está la industria, cuando está la construcción, está comercio y servicios», expresó, al tiempo que sostuvo que ello permitirá ampliar beneficios para los trabajadores y la comunidad.

Por su parte, la intendenta Roxana Fernández señaló que Sierra Grande atraviesa una etapa de cambios asociados al avance de inversiones privadas y al desarrollo de proyectos en la zona, particularmente en Punta Colorada.

La jefa comunal sostuvo que este escenario representa desafíos para las instituciones locales y destacó el papel que cumplen los gobiernos, las cámaras empresarias y los sindicatos para acompañar los procesos de transformación económica y social.

Fernández afirmó que el fortalecimiento de los comercios históricos, la aparición de nuevos emprendimientos y la ampliación de servicios para los asociados forman parte del contexto actual que vive la ciudad.

Asimismo, indicó que el ritmo de los acontecimientos exige capacidad de adaptación y planteó que los resultados forman parte de procesos que requieren la participación de todos los sectores involucrados.

Finalmente, remarcó la necesidad de respaldar el desarrollo local y sostuvo que la mejora de la infraestructura institucional contribuye a acompañar el crecimiento de Sierra Grande y la prestación de servicios a la comunidad.

Fuente: En este día | Radio Libre