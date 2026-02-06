INAUGURARON LA PLAZA DEL BARRIO HIPARSA Y AVANZAN OBRAS Y LOTEOS DE SUELO URBANO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, se refirió a la inauguración de la plaza del barrio HiPaRSA, a las obras de mejora de espacios públicos y al avance de los procesos de loteo y acceso a suelo urbano, en declaraciones a Radio Libre.

La jefa comunal confirmó que el espacio verde fue inaugurado tras una intervención integral sobre una plaza ya existente. Los trabajos incluyeron la ampliación del playón deportivo, cerramiento de la cancha, ejecución y reparación de veredas, instalación de mesas y bancos, colocación de nueva iluminación LED, sistema de riego, parquización y pintura general del predio.

Según explicó Fernández, la inversión total rondó los 17 millones de pesos y fue financiada mayoritariamente con recursos propios de la Municipalidad. Los juegos infantiles instalados forman parte de un lote adquirido a través del programa VMOS, mientras que el resto de la obra fue ejecutada con fondos municipales.

En relación con la planificación urbana, la intendenta señaló que la plaza quedará integrada a un proceso de completamiento del sector, a partir de la aprobación de un fraccionamiento de tierras en la zona. Indicó que ya se realizó la mensura y el ordenamiento normativo correspondiente, y que el Municipio avanza en la inscripción de esos terrenos para su futura comercialización.

Fernández precisó que los nuevos lotes podrían incorporarse al programa provincial Suelo Urbano, que permite entregar terrenos con servicios básicos mediante financiamiento accesible. También explicó que se analiza un mecanismo de venta que incluya, dentro del valor del terreno, el costo de las obras de infraestructura, con el objetivo de evitar la generación de lotes sin servicios.

En ese marco, la intendenta remarcó que la estrategia de crecimiento urbano prioriza la ocupación de espacios vacantes dentro del ejido urbano, en lugar de extender la ciudad hacia zonas más alejadas, lo que permite optimizar la cercanía a los servicios existentes y reducir costos.

Finalmente, Fernández indicó que el Municipio cuenta con un cronograma de obras para la mejora de plazas en distintos barrios de Sierra Grande, entre ellos el barrio Industrial, barrio 25 de Mayo, La Loma, zona de módulos, Parque Sierra Vieja y Playas Doradas, con intervenciones que contemplan iluminación, veredas, parquización y colocación de juegos.

Fuente: En este día | Radio Libre