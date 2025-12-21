IMPUTAN LESIONES GRAVES AGRAVADAS POR EL USO DE ARMA DE FUEGO TRAS UN ATAQUE EN EL BARRIO 9 DE JULIO

Sierra Grande | La causa judicial por el ataque con arma de fuego ocurrido en el barrio 9 de Julio tuvo un giro relevante en las últimas horas. Si bien en un primer momento el hecho fue calificado como lesiones leves, la evolución del cuadro médico de la víctima derivó en una nueva imputación: lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

El episodio se registró el viernes, pasadas las 13, entre las escaleras 11 y 12 del mencionado barrio. Según la información judicial, el agravamiento de la imputación responde a la detección de un perdigón alojado en el cuerpo de la víctima, lesión que podría demandar una intervención quirúrgica y un tratamiento médico de mayor complejidad.

En este contexto, el presunto atacante continuará detenido, a la espera de que la Unidad de Control de Monitoreo evalúe y revise las condiciones de seguimiento correspondientes. La situación procesal será nuevamente analizada en una audiencia prevista para el martes, donde se abordarán las medidas a adoptar y la continuidad del proceso.