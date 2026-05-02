IMPULSAN ANTEPROYECTO PARA UN CORREDOR FERROVIARIO ENTRE SAN ANTONIO ESTE Y VACA MUERTA

El vicegobernador de Río Negro y presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, informó que remitió a la Comisión de Asuntos Económicos un anteproyecto de ley orientado a promover la construcción de un corredor ferroviario entre el Puerto de San Antonio Este y el área de influencia de Vaca Muerta.

Según explicó, la propuesta contempla la creación de una Unidad de Gestión político-técnica que tendrá como objetivo avanzar en el diseño de una vía férrea que conecte el principal puerto exportador de la provincia con la formación hidrocarburífera.

“Hoy estamos dando un paso concreto para abordar uno de los principales desafíos estructurales que tiene nuestra provincia: los costos logísticos. He enviado a la Comisión de Asuntos Económicos una iniciativa que propone la creación de una Unidad de Gestión político-técnica para avanzar en el diseño de una vía férrea que conecte nuestro principal puerto de exportación con Vaca Muerta”, señaló Pesatti.

El titular del Poder Legislativo provincial indicó que la competitividad de Río Negro en los sectores energético y productivo está vinculada a la infraestructura de transporte. En ese sentido, sostuvo que la obra permitiría reducir costos, optimizar tiempos y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

“La competitividad de Río Negro, tanto en el plano energético como en el productivo, depende en gran medida de nuestra capacidad para mejorar la infraestructura de transporte. Esta obra permitiría reducir costos, optimizar tiempos y generar nuevas oportunidades de desarrollo”, expresó.

Además, destacó que el proyecto contempla una articulación regional e incorpora la participación de la provincia del Neuquén, en función de la relevancia estratégica de Vaca Muerta.

“Estamos planteando una visión estratégica que trasciende los límites provinciales. Por eso, la iniciativa prevé la participación de la provincia del Neuquén, porque Vaca Muerta es un activo nacional que requiere soluciones logísticas integradas”, afirmó.

En relación con el impacto económico, Pesatti sostuvo que la propuesta busca vincular el crecimiento asociado a la exportación de energía con otras actividades productivas de la provincia, entre ellas la fruticultura.

“Este proyecto debe ser entendido como parte de una concepción más amplia, que le sume al crecimiento económico implícito en la exportación de energía la concatenación de acciones que aseguren que ese crecimiento también se verifique en el desarrollo integral de nuestra economía, donde la fruticultura debe verse especialmente favorecida por ser el motor más poderoso que históricamente sostuvo el funcionamiento productivo de la provincia”, indicó.

Fuente: En este día | Radio Libre