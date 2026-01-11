IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE ELECTRICISTAS HABILITADOS Y AVANCE DE OBRAS DE GAS Y SERVICIOS MUNICIPALES EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande comenzó a aplicar el Registro de Electricistas Habilitados, en el marco de la Ordenanza N.° 1701 y el Decreto N.° 547/25, con el objetivo de regular la actividad de las instalaciones eléctricas en la ciudad. La medida fue confirmada por el secretario de Obras, Planeamiento y Urbanismo, Maximiliano Ruiz, en declaraciones a Radio Libre.

El sistema establece que todas las personas que realicen trabajos de instalaciones eléctricas deberán contar con certificaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) y estar inscriptas en un registro municipal. La ordenanza exige la aprobación de dos cursos oficiales dictados por la AEA, que pueden realizarse de forma virtual a través de sus plataformas habilitadas. Una vez obtenidos los certificados, los interesados deben inscribirse en la Oficina de Comercio, desde donde se los incorpora al Registro de Proveedores y luego al Registro de Electricistas Habilitados de la Secretaría de Obras.

El régimen prevé tres categorías de inscripción: idóneos, técnicos y profesionales. En la categoría de idóneos se incluyen quienes no poseen título formal pero acreditan conocimientos y han cumplido con los cursos requeridos; la categoría de técnicos corresponde a personas con títulos de tecnicatura, como técnicos electromecánicos; y la de profesionales comprende a quienes poseen títulos universitarios o terciarios, como ingenieros o arquitectos. Cada categoría define el tipo y la complejidad de las obras eléctricas que puede ejecutar o supervisar cada inscripto.

Ruiz explicó que el registro municipal permitirá que los planos eléctricos de obras nuevas, ampliaciones y finales de obra deban estar firmados por un electricista habilitado. De este modo, el municipio contará con un sistema de control que hasta ahora no existía en el ámbito local, ya que, a diferencia del gas, la actividad eléctrica no estaba regulada por un ente específico ni por las empresas distribuidoras.

Según lo informado oficialmente por la Municipalidad, las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cursos requeridos pueden realizarse en las plataformas de la Asociación Electrotécnica Argentina (aea.org.ar y aeavirtual.org.ar). Los interesados deben presentar la documentación correspondiente en la Oficina de Comercio para completar el trámite de habilitación.

En paralelo, el municipio avanza con la segunda etapa de ampliación de la red de gas, financiada a través del programa provincial FonGas. Esta fase incluye trabajos en el barrio 25 de Mayo y en sectores del área céntrica que aún no contaban con el servicio. Actualmente se ejecutan tareas en la manzana 964, luego de finalizar los trabajos en la 965, y posteriormente se continuará en la manzana 960, ubicada en el entorno de la Escuela N.º 11. La primera etapa del proyecto había comprendido al barrio Industrial y a Playas Doradas.

Respecto a las intervenciones en la vía pública, Ruiz indicó que durante el tendido de cañerías fue necesario el corrimiento de algunos árboles para garantizar los anchos de vereda requeridos por la obra. En los casos registrados, los ejemplares fueron retirados y reubicados, con el compromiso de replantación y remediación en los sectores afectados.

En materia de servicios urbanos, la Secretaría de Obras recibe y canaliza los reclamos por alumbrado público, que se ven impactados en algunos sectores por el recambio de líneas de baja tensión que ejecuta la empresa distribuidora EDERSA. Las cuadrillas municipales realizan las reparaciones y adecuaciones necesarias para normalizar el servicio.

También se informó que el servicio de recolección de residuos fue reorganizado en Sierra Grande y Playas Doradas debido a la salida de servicio de un camión y al refuerzo de la temporada. Actualmente se opera con un camión municipal en doble turno y con una empresa contratada en la villa balnearia, bajo un esquema de rutas dividido por sectores a partir de la avenida Golfo San Matías.

En Playas Doradas continúan las tareas de mantenimiento y mejora de infraestructura. Se realizan trabajos de recambio y pintura de los decks, así como la reinstalación de bajadas accesibles a la playa con estructuras fijas. Además, se renovó el alambrado del playón deportivo, se avanza en la pintura del cerco perimetral y se instaló un módulo de baños en el sector de guardavidas, adquirido con fondos municipales para su uso permanente durante todo el año.

Fuente: En este día | Radio Libre