IMPACTO DE LAS INVERSIONES EN SIERRA GRANDE SEGÚN LA CÁMARA DE COMERCIO

Sierra Grande | En virtud de las declaraciones realizadas tras el resultado de la licitación para el enripiado de la Ruta N° 9, Héctor Hinofuentes, presidente de la Cámara de Industria, Servicios y Comercio de Sierra Grande, se refirió al impacto de las inversiones en la localidad que llegan de la mano del Proyecto VMOS y a las oportunidades para los comercios y empresas locales.

Las declaraciones fueron realizadas al programa Un día más, emitido por Frecuencia VyP, donde el dirigente abordó el escenario económico en el contexto del desarrollo de proyectos vinculados a la actividad petrolera.

Según indicó, el impacto de las inversiones se presenta de manera progresiva. En ese sentido, señaló que se registra un incremento en la actividad general respecto del año anterior, con la instalación de empresas y mayor movimiento económico. No obstante, aclaró que ese crecimiento aún no se refleja plenamente en el comercio local.

Hinofuentes sostuvo que el proceso de dinamización económica responde a una secuencia en la que, en primer término, se consolida el empleo y, posteriormente, se genera circulación de ingresos en el ámbito local. En esa línea, planteó que el desarrollo comercial dependerá de la capacidad de retención de esos recursos dentro de la comunidad.

En relación con las oportunidades para los comercios y empresas de Sierra Grande, señaló que se han registrado aperturas de nuevos locales y refacciones de espacios previamente inactivos. Sin embargo, advirtió limitaciones estructurales, como la escasez de alquileres disponibles, lo que condiciona la expansión de la actividad.

Asimismo, identificó sectores con mayor nivel de actividad, entre ellos rubros vinculados a ferretería y provisión de alimentos. En paralelo, indicó que existen modalidades de compra asociadas a grandes empresas que concentran el consumo en determinados proveedores, lo que restringe la distribución del movimiento económico entre distintos actores locales.

Desde la Cámara de Comercio también se planteó la necesidad de mejorar los mecanismos de acceso a la información para las empresas locales. Hinofuentes indicó que existen dificultades para participar en procesos de cotización vinculados a los proyectos, lo que limita la inserción de proveedores de la localidad.

En ese sentido, sostuvo que la falta de información o la disponibilidad tardía de la misma genera desventajas frente a empresas externas que acceden con mayor anticipación a las condiciones de contratación. Esta situación, afirmó, impacta en la posibilidad de que el entramado comercial local se integre de manera más amplia a las inversiones en curso.

Finalmente, remarcó la importancia de fortalecer instancias de articulación entre el sector público, las empresas y los actores locales para mejorar la participación del comercio de Sierra Grande en el proceso de desarrollo económico.

Fuente: Un día más | Frecuencia VyP