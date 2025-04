HOSPITAL EN CRISIS: TRABAJADORES DE SIERRA GRANDE INICIAN MEDIDA Y SE MANTIENEN EN ASAMBLEA PERMANENTE

Sierra Grande | El Hospital de Sierra Grande atraviesa una profunda crisis edilicia y estructural que pone en riesgo tanto a sus trabajadores como a la comunidad. La situación se volvió insostenible tras las intensas lluvias de la semana pasada, que dejaron al descubierto las graves falencias del edificio. A raíz de esto, el miércoles pasado se llevó a cabo una asamblea de trabajadores y representantes sindicales. En tanto, esta mañana se definió la medida de fuerza y el estado de asamblea permanente.

Verónica Agustín, secretaria general de la seccional Sierra Grande de ATE, dialogó con Radio Libre y detalló el estado de emergencia que atraviesa el hospital: «El edificio está totalmente decadente, deshumanizado” dijo la representante. Cabe recordar que la semana pasada, durante las lluvias, el personal tuvo que evacuar sectores del hospital mientras seguía cumpliendo sus funciones habituales. Hasta la misma directora reconoció que se “deslomaron sacando agua».

El panorama no mejora. «Hoy nuevamente llueve, y la situación sigue siendo la misma. Hay goteras por todos lados, y en algunas zonas del hospital, como internación y guardia, no hay agua caliente. Los pacientes no se pueden bañar y los trabajadores deben limpiar con agua fría. La calefacción no funciona, lo cual agrava todo con la llegada del invierno», denunció Agustín.

Entre las múltiples falencias se encuentran también problemas estructurales graves: fallas eléctricas, riesgo de cortocircuitos, cloacas colapsadas, y una cocina en condiciones insalubres. «Es insólito, inhumano. Ni los trabajadores ni los pacientes deberían estar expuestos a esto», agregó.

En las ultimas horas se realizó la presentación formal ante la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública y la dirección del hospital, notificando la medida que comenzó este martes a las 6 de la mañana: paro y estado de asamblea permanente. Solo se garantiza la atención de guardia e internación.

“El resto del personal estará en asamblea. Vamos a estar en el hall central. Este es un reclamo urgente que también necesita del acompañamiento de la comunidad. Todos, en algún momento, necesitamos del hospital. Este es un problema de todos”, enfatizó Agustín, invitando a vecinos y vecinas a sumarse al reclamo.

Además, la sindicalista denunció que el Centro de Atención Primaria (CAP) de Arroyo Los Berros funciona desde noviembre sin calefacción. «Es imposible trabajar en esas condiciones, sobre todo en zonas rurales donde las temperaturas son muy bajas», explicó.

Por otra parte, también se destaca en el reclamo la falta de recursos humanos. «Hay personas que han presentado currículums hace meses, y aún no han sido nombradas. Mientras tanto, los pocos trabajadores que hay se ven desbordados. No se puede seguir así», concluyó Agustín.

