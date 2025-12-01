HOSPITAL DE SIERRA GRANDE SUFRIÓ INUNDACIONES TRAS LLUVIAS Y CREA POLÉMICA POR OBRA “FINALIZADA”

Sierra Grande | Durante el fin de semana, las fuertes precipitaciones que afectaron a Sierra Grande provocaron el ingreso de agua en distintos sectores del Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi, generando inundaciones internas y dejando al descubierto deficiencias estructurales, apenas días después de que el gobierno provincial anunciara públicamente la finalización de su refacción.

Inundaciones en áreas clave del hospital

Según testimonios de vecinos, trabajadores del hospital y publicaciones compartidas en redes sociales, sectores como salud mental quedaron literalmente bajo agua —quedando ese servicio fuera de funcionamiento—. Además, la sala 8 resultó inaccesible debido a filtraciones que generaron humedad en las paredes. Vale destacar que dicha sala ya estaba fuera de servicio desde hace varios meses. Otro de los sectores afectados fue la guardia del nosocomio.

Refacción concluida y repudio ciudadano

El pasado 25 de noviembre, el gobierno provincial anunció que había concluido la obra de refacción del hospital, que incluyó reparación de cubiertas, desagües pluviales y cielorrasos, con el objetivo de prevenir filtraciones y mejorar la infraestructura sanitaria.

Sin embargo —a contramano del anuncio oficial—, los acontecimientos del fin de semana generaron el repudio de vecinos, trabajadores y partidos de la comunidad: se cuestionó la calidad de la obra y la veracidad del comunicado gubernamental.

Comunidad y trabajadores visibilizan los daños

Más allá del repudio institucional, la difusión de testimonios, fotos y videos en redes sociales por parte de empleados del hospital, vecinos de la localidad y representantes políticos, permitió dar visibilidad al problema real que golpea a quienes dependen del sistema público de salud en Sierra Grande.

El hecho reavivó la preocupación por la calidad del equipamiento sanitario, la capacidad de respuesta del Estado provincial y la durabilidad de las obras ejecutadas.

Estado actual y versiones oficiales

Este lunes, la directora del hospital, María Eugenia Calizaya, confirmó que la institución está operativa en sus sectores principales de atención y que no se registraron inconvenientes graves en áreas esenciales. No obstante, admitió que algunas áreas menores continuaban afectadas por filtraciones y humedad.

