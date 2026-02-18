HORARIOS DEL SERVICIO DE PASAJEROS ENTRE SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS DURANTE LA FIESTA NACIONAL

Sierra Grande | El único servicio público de pasajeros que une Sierra Grande con Playas Doradas mantendrá los mismos horarios vigentes durante toda la temporada, también en el marco de la X edición de la Fiesta Nacional de Playas Doradas.

Según informó el responsable del servicio en Sierra Grande, Richard Desurko a Radio Libre, las frecuencias habituales no sufrirán cambios durante las tres noches del evento. No obstante, se incorporará una modalidad especial para el regreso desde Playas Doradas, que se efectuará una vez finalizada cada jornada de la celebración.

De acuerdo con el cronograma vigente, las salidas desde Sierra Grande están previstas a las 7:00, 14:00, 19:00 y 22:00 horas. En tanto, los horarios de regreso desde Playas Doradas son a las 8:00, 15:00 y 20:00 horas.

En el contexto de la Fiesta Nacional, el último servicio de retorno se realizará al término de cada evento programado, con el objetivo de garantizar el traslado de quienes asistan a las actividades.

La tarifa del pasaje fue fijada en 3.300 pesos.

Fuente: En este día | Radio Libre