HOMENAJE DEL IFDC DE SIERRA GRANDE A LA DOCENTE ESTELA STURZENEGGER

Sierra Grande | El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Sierra Grande realizó el viernes 15 de mayo un homenaje a la profesora de nivel inicial Estela Sturzenegger, en un acto desarrollado en las instalaciones del Jardín de Infantes N° 6.

La actividad contó con la presencia de su compañero de vida, Raúl Gunter, y de sus hijos María y Martín, además de docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

El homenaje fue encabezado por el director del IFDC, Carlos Olmedo, y la directora del Jardín N° 6, Silvia Parra. Durante la jornada, estudiantes del instituto realizaron distintas actividades junto a niñas y niños que asisten a las diferentes salas del establecimiento.

En sus palabras, Carlos Olmedo destacó distintos aspectos vinculados a la trayectoria personal y profesional de Sturzenegger. “Algunas personas dejan huellas tan profundas que incluso si se van, nunca desaparecen del todo”, expresó. También mencionó conceptos que, según señaló, formaron parte de su legado: “Principios, fortaleza, guía, diálogo, amor, empatía, tiempo y alegría”.

Además, recordó características de su desempeño profesional y humano, al señalar que dejó “una hoja de ruta escrita con verbos como compartir y sostener”.

Por su parte, Raúl Gunter repasó parte de la trayectoria de Sturzenegger en el ámbito educativo y su participación en la construcción del Jardín N° 6. Indicó que estuvo a cargo de la administración de los fondos destinados a la obra del edificio y recordó que posteriormente desarrolló su carrera profesional en el IFDC, donde llegó a desempeñarse como directora.

“Logró su mayor anhelo en el Instituto de Formación, que fue la de ser formadora de formadores”, expresó Gunter durante el acto.

En tanto, Silvia Parra agradeció la presencia de la familia y señaló que el encuentro tuvo como objetivo reconocer el recorrido de Sturzenegger dentro de la institución. “Hoy nos reunimos para honrar no solo a una directora, sino a una guía, compañera y amiga que dedicó su vida a construir sueños en este jardín”, manifestó.

La directora también destacó la influencia de la docente en la formación de otros educadores y en la vida institucional del jardín.

Fuente: En este día | Radio Libre