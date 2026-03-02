HOMENAJE A POCHA LÓPEZ A 40 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Sierra Grande | Este lunes 2 de marzo a las 15 horas se realizará en Sierra Grande un acto conmemorativo al cumplirse 40 años del fallecimiento de Pocha López. La convocatoria fue realizada por su hijo, Javier Sáenz Coré, en declaraciones a Radio Libre.

El encuentro tendrá lugar en el Monumento a la Madre, ubicado junto al hospital local. Posteriormente, los asistentes ingresarán al hospital para la colocación de una placa recordatoria, que se sumará a otras existentes en el establecimiento.

“Se cumplen 40 años del fallecimiento de Pocha, de mi mamá. Teníamos una obligación de estar aquí para honrar su memoria, pero además para agradecer al pueblo de Sierra Grande”, señaló Sáenz Coré.

Durante la entrevista, recordó que en 1982, en el contexto de la guerra de Malvinas, su madre atravesaba un tratamiento oncológico y necesitaba un medicamento de origen inglés que no podían costear. Según indicó, vecinos de Sierra Grande realizaron una colecta que permitió su adquisición. “Fue el pueblo de Sierra Grande el que hizo una colecta para que pudiera tomar ese medicamento y tener una sobrevida”, expresó.

TRAYECTORIA EN SIERRA GRANDE

Pocha López llegó a Sierra Grande en 1973 junto a su familia. Previamente residían en Buenos Aires, donde trabajaba en la empresa BGH y su esposo en General Motors. Tras un emprendimiento comercial fallido, la familia decidió trasladarse a la ciudad en busca de nuevas oportunidades.

Sáenz Coré relató que su padre llegó primero ese año y que, días después del nacimiento de una de sus hijas, su madre viajó desde Buenos Aires hasta San Antonio Oeste para reunirse con él y reclamar una vivienda que le habían prometido.

En la localidad, Pocha López participó en distintas actividades comunitarias. Fue catequista y colaboró en cooperadoras escolares. También intervino en la fundación de LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cancer) y acompañó, junto a su esposo y otros vecinos, la creación del Club de Leones local. Además, participó en iniciativas solidarias destinadas a escuelas y comunidades de la región.

En relación con su enfermedad, Sáenz Coré indicó que el diagnóstico se produjo en 1978 y que el tratamiento se extendió hasta 1986. Señaló que los controles médicos se realizaban en Buenos Aires, viajes que efectuaban por vía terrestre desde Sierra Grande.

Actualmente, una calle correspondiente a la Ruta Provincial 39 lleva el nombre de Pocha López, en reconocimiento a su trayectoria en la comunidad.

CONVOCATORIA ABIERTA

El acto de este lunes está abierto a vecinos y amigos que deseen participar. Sáenz Coré solicitó que quienes asistan lleven útiles escolares, que posteriormente serán destinados a establecimientos educativos.

“Les pido que lleven útiles escolares. Es la educación lo que salva a los pueblos”, afirmó durante la entrevista.

Fuente: En este día | Radio Libre