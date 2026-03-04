HOMENAJE A POCHA LÓPEZ A 40 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Este lunes se realizó en Sierra Grande un acto conmemorativo al cumplirse 40 años del fallecimiento de Pocha López. La convocatoria fue impulsada por su hijo, Javier Sáenz Coré, y reunió a vecinos en el Monumento a la Madre, ubicado junto al Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi.

La actividad comenzó en el Monumento a la Madre, cercano al nosocomio y, posteriormente, los asistentes ingresaron al hospital para la colocación de una placa recordatoria que se suma a otras ya existentes en la institución. El encuentro se desarrolló durante la tarde, bajo una leve lluvia. También dirigió un mensaje el cura párroco Rubén Larzabal.

Durante la convocatoria previa, Sáenz Coré señaló que el objetivo fue honrar la memoria de su madre y agradecer a la comunidad. En declaraciones radiales recordó que, en 1982, en el contexto de la guerra de Malvinas, Pocha López atravesaba un tratamiento oncológico y necesitaba un medicamento de origen inglés cuyo costo no podía afrontar la familia. Según indicó, vecinos de Sierra Grande realizaron una colecta que permitió adquirirlo y extender su tratamiento.

En el acto, Sáenz Coré propuso que el homenaje no se limitara a una recordación, sino que sirviera para promover acciones comunitarias vinculadas a la prevención del cáncer y al trabajo conjunto entre instituciones locales. En ese marco, convocó a fortalecer campañas de prevención y destacó la disposición de colaborar desde otras ciudades con iniciativas destinadas a la comunidad.

Fuente: En este día | Radio Libre