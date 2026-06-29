HIPARSA REALIZARÁ INSPECCIONES EN LOS MÓDULOS HABITACIONALES DESDE EL 1 DE JULIO

Sierra Grande | HIPARSA S.E. comunicó que, a partir del 1 de julio de 2026, llevará adelante inspecciones en los departamentos correspondientes a los módulos B1, B2, C1 y C2.

De acuerdo con el comunicado difundido por la empresa, las tareas se desarrollarán en el horario de 9 a 12 y estarán a cargo de personal autorizado.

Según se informó, el objetivo de las inspecciones será verificar el estado de las unidades y realizar las tareas de control correspondientes.

En ese marco, la empresa solicitó a los ocupantes de los departamentos que faciliten el ingreso del personal durante el horario establecido, con el fin de permitir el desarrollo de las inspecciones programadas.

El comunicado concluye con un agradecimiento a los residentes por su colaboración y comprensión ante la realización de estas tareas.

Fuente: En este día | Radio Libre