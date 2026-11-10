HASTA ESTE MIÉRCOLES SE PODRÁN INSCRIBIR LOS VECINOS PARA PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA POR ARGENTINA LNG

Sierra Grande | La inscripción para participar de la audiencia pública por el Proyecto Argentina LNG permanecerá abierta hasta el miércoles 11 de noviembre a las 8.

La convocatoria está dirigida a cualquier vecino o vecina que quiera informarse, expresar su posición y realizar aportes sobre los aspectos ambientales del proyecto, sin que sea necesario formar parte de una organización o institución. La instancia se realizará el lunes 16 de noviembre, desde las 8, en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande, ubicado en calle 28 de Octubre S/N.

La participación ciudadana tiene relevancia dentro del procedimiento porque permite que la comunidad conozca la documentación técnica, formule observaciones y aporte perspectivas que deben ser consideradas en el proceso de evaluación.

Además de constituir un mecanismo de consulta pública, la intervención de los vecinos forma parte de la construcción de la licencia social del proyecto, entendida como el reconocimiento y la aceptación social que una iniciativa necesita para avanzar en un territorio. La audiencia permitirá incorporar las opiniones al procedimiento antes de las decisiones administrativas correspondientes.

Para esta instancia se encuentran disponibles cuatro Estudios de Impacto Ambiental: Gasoducto Dedicado, Unidades Flotantes de Licuefacción (FLNG), Poliducto y Complejo Industrial. Los documentos comprenden las obras previstas para transportar gas hacia la costa, realizar su licuefacción en el Golfo San Matías, trasladar líquidos y condensados y desarrollar instalaciones terrestres para su recepción y fraccionamiento en Río Negro. Cada estudio cuenta con un formulario de inscripción específico y los interesados pueden anotarse para exponer sobre uno, varios o los cuatro componentes del proyecto.

Quienes deseen hacer uso de la palabra deberán completar previamente el formulario correspondiente al estudio sobre el que quieran realizar su exposición. Se permitirá una intervención de hasta cinco minutos por cada estudio. La documentación, los formularios, el resumen del proyecto y los expedientes se encuentran disponibles en el sitio oficial del Gobierno de Río Negro, en el apartado de la audiencia pública: https://rionegro.gov.ar/programa/779/audiencia-publica-por-el-proyecto-argentina-lng. También está habilitado el correo audienciaspublicas.ambientern@gmail.com para consultas sobre la convocatoria y el procedimiento. La participación está abierta a la ciudadanía y constituye una oportunidad para que los vecinos accedan a la información y hagan escuchar sus observaciones en el marco de la evaluación ambiental.