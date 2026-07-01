HABILITACIÓN INDUSTRIAL DEL PROYECTO VMOS: EL MUNICIPIO DE SIERRA GRANDE RECIBIRÁ MÁS DE $2.247 MILLONES

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande otorgó la primera habilitación industrial correspondiente al Proyecto VMOS, una instancia administrativa que representa el ingreso de $2.247.115.837 en concepto de Tasa por Habilitación de Planta Industrial.

Durante una entrevista con Radio Libre, la intendenta Roxana Fernández informó que el monto surge de la aplicación de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente, que establece el cálculo de la tasa en función de la superficie habilitada y del valor de la Unidad Tributaria (UT).

Según precisó, la habilitación corresponde a una planta industrial con una superficie de 408.832 metros cuadrados, sobre la cual se aplicó el valor de la UT vigente, fijado en $171,91, obteniéndose el importe final que deberá abonar la empresa.

Fernández señaló que se trata de un pago único, tal como ocurre con las habilitaciones comerciales e industriales previstas en la normativa municipal. Explicó que, una vez otorgada la habilitación, la empresa queda incorporada a los registros correspondientes y posteriormente comienza a tributar conforme a las obligaciones locales.

La jefa comunal indicó que no existen antecedentes de una habilitación industrial de estas características en Sierra Grande, tanto por la dimensión de la planta como por el volumen del proyecto, por lo que consideró que constituye un nuevo precedente administrativo para el municipio.

En relación con el destino de los fondos, Fernández aclaró que estos recursos no corresponden al bono recibido anteriormente por la Provincia vinculado al proyecto, sino que constituyen un ingreso propio del Municipio derivado del cobro de una tasa establecida por la legislación local.

Explicó que los recursos permitirán definir nuevas prioridades de inversión, con el objetivo de financiar infraestructura, equipamiento, mejoras en los servicios públicos y otras necesidades de la comunidad. Asimismo, adelantó que una parte del monto será resguardada para fortalecer la previsión financiera del Municipio y garantizar el cumplimiento de obligaciones futuras, entre ellas el pago de salarios y el funcionamiento de los servicios municipales.

La intendenta también destacó que actualmente unas 32 empresas vinculadas al Proyecto VMOS, entre contratistas y subcontratistas, ya cuentan con habilitación municipal o se encuentran realizando los trámites correspondientes, lo que implica el cumplimiento de las normas locales y su incorporación al sistema tributario municipal.

Finalmente, Fernández reconoció el trabajo realizado por las áreas de Hacienda, Gobierno y Obras Públicas, que participaron en el proceso administrativo de evaluación de la documentación, cálculo de la tasa y otorgamiento de la habilitación.

Fuente: En este día | Radio Libre