GUSTAVO CIFUENTES ES EL NUEVO SUPERVISOR DE NIVEL MEDIO EN LA ZONA ATLÁNTICA

Sierra Grande | En el marco de una reorganización administrativa del Nivel Medio, se dispuso la división de la supervisión que anteriormente correspondía a la denominada zona atlántica, con sede en San Antonio Oeste. La medida responde al incremento de la demanda y a las proyecciones previstas para la región.

En este contexto, se avanzó con la designación de un nuevo supervisor conforme a los requerimientos estatutarios vigentes. Gustavo Cifuentes confirmó a Radio Libre que asumió funciones como supervisor en Sierra Grande, sin brindar declaraciones adicionales.

Cifuentes retomó funciones dentro del sistema educativo tras su paso por la actividad gremial en mas de una década, desempeñandose coo secretario adjunto o dirigiendo la escuela Rodolfo Walsh. Cabe recordar, que en las últimas elecciones de UnTER, fue candidato a secretario general por la lista Unidad Celeste Azul Arancibia. Posteriormente, asumió la dirección de la ESRN N° 39, cargo que desempeñó por poco más de un mes antes de aceptar la nueva función supervisiva.

Hasta el momento, no se han informado los lineamientos de trabajo, la zona de influencia específica ni otros aspectos vinculados al cargo recientemente asignado.

En tanto, la dirección de la ESRN N° 39 quedó vacante. De acuerdo a fuentes del ámbito educativo, se estima que Laura Fernández podría retomar esa función en las próximas horas.

Fuente: En este día | Radio Libre