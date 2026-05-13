GUILLERMO BENÍTEZ CONFIRMÓ SU CANDIDATURA A INTENDENTE POR EL PARTIDO VECINAL RENACER

Sierra Grande | Guillermo Benítez confirmó públicamente que será candidato a intendente de Sierra Grande por el Partido Vecinal RENACER. El anuncio fue realizado durante una entrevista en Radio Libre, en el marco de una actividad compartida con referentes del Partido Vecinal Compromiso Ciudadano de San Antonio Oeste.

Durante la conversación, Benítez sostuvo que la decisión de anticipar la candidatura responde a la necesidad de trabajar con tiempo en la consolidación del espacio político y en la difusión de su propuesta, en un escenario donde todavía no existe una fecha confirmada para las elecciones municipales.

“El compromiso hacia la ciudadanía implica blanquear la candidatura cuanto antes y empezar a trabajar en ese sentido”, expresó.

El dirigente explicó que el vecinalismo busca diferenciarse de las estructuras partidarias tradicionales y planteó que uno de los objetivos centrales de su espacio es “cerrar la grieta” entre sectores políticos. En ese sentido, afirmó que RENACER apunta a construir consensos y vínculos desde una posición que definió como neutral.

“Nosotros venimos a sellar la grieta que había en los partidos políticos”, indicó Benítez, y agregó que el crecimiento del vecinalismo se relaciona con una demanda social orientada a “dejar de lado las diferencias” y enfocarse en “soluciones reales y concretas”.

Benítez también remarcó que la anticipación en la definición de candidaturas permite desarrollar una agenda de trabajo territorial y fortalecer el contacto con vecinos antes del proceso electoral. Según señaló, el espacio pretende sostener una presencia permanente en la comunidad y ampliar la participación ciudadana.

“Es importante que la gente pierda el miedo y se involucre en política”, manifestó.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente sostuvo que RENACER mantiene una agenda centrada en temas locales y regionales, con la intención de articular criterios comunes con otros espacios vecinalistas de la región. Además, planteó que la construcción política del partido se apoya en el trabajo cotidiano y no en campañas tradicionales.

Benítez afirmó que continuará desarrollando actividades junto a integrantes de RENACER y referentes vecinalistas de otras localidades, en el marco de encuentros abiertos y recorridas comunitarias.

Fuente: En este día | Radio Libre