GUARDIANES DEL MAR: UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA JUNTO A LOS GUARDAS AMBIENTALES

Estudiantes y docentes de la Escuela Primaria N° 360 “Mario Armando Toconás”, de Playas Doradas, vivieron una experiencia educativa única en el marco del proyecto “Guardianes del Mar”. Acompañados por los Guardas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, los estudiantes participaron en actividades que combinan observación de fauna, exploración del entorno y reflexión sobre la ecología costera.

Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo de niñas, niños y jóvenes con el entorno marino, promoviendo conciencia ambiental a través de vivencias directas. La propuesta incluye excursiones —como avistaje de ballenas— y recorridos por zonas protegidas como Punta Villarino, en el Área Natural Protegida Bahía San Antonio, guiados y enriquecidos con aportes pedagógicos de los guardas.

El proyecto educativo “Guardianes del Mar” representa una alianza significativa entre la escuela, el organismo ambiental provincial y las autoridades del parque y zonas costeras para educar en territorio y junto a expertos como una forma efectiva de fomentar la conservación ambiental.

Fuente: Prensa Gobierno de Rio Negro.