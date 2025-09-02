GRAU: “EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIENE A PLANIFICAR EL FUTURO DE SIERRA GRANDE”

Sierra Grande | En declaraciones a Radio Libre, el concejal Jorge Grau (JSRN) aclaró que el Plan de Ordenamiento Territorial de Sierra Grande aún no ingresó al Concejo Municipal, aunque aseguró que “ya está disponible para ser leído y descargado” desde su presentación pública.

“El POT viene a planificar el futuro de Sierra Grande. No se trata de aprobarlo como viene, sino de estudiarlo con responsabilidad, escuchar a los profesionales y consensuar cómo queremos crecer como ciudad”, señaló.

Según explicó, el proyecto no solo marca pautas sobre el desarrollo urbano e industrial, sino que también está ligado a un nuevo Código de Edificación, ya que el actual “ha quedado muy desactualizado”.

Grau valoró que el Gobierno provincial se haya hecho cargo de la contratación de la consultora que elaboró el plan, y destacó que desde su bloque participaron activamente en las distintas instancias de trabajo.

Respecto a las tensiones dentro del Concejo Municipal, el edil pidió dejar de lado las disputas políticas para concentrarse en los proyectos que considera estratégicos, como el futuro Parque Industrial Sur. “No se trata de oposición por oposición. Debemos ser serios, dar celeridad a los temas importantes y trabajar para generar empleo y diversidad productiva”, afirmó.

El concejal también reconoció falencias en el funcionamiento interno del Concejo, como la falta de oficinas para algunas ediles, aunque remarcó la necesidad de sostener el diálogo y la camaradería entre bloques. “Podemos tener disidencias políticas, pero siempre con respeto. La disidencia perfecciona las ideas y hace crecer la democracia”, expresó.

Finalmente, Grau subrayó la importancia de brindar información clara a la ciudadanía: “Estamos en un momento histórico para Sierra Grande y tenemos la responsabilidad de legislar con madurez. El pueblo necesita respuestas concretas y previsibilidad en el trabajo”.