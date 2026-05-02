GRAU CUESTIONÓ A CONCEJALES QUE NO HABILITAN EL TRATAMIENTO DE PROYECTOS PARA PARCELAR TIERRAS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El concejal de Juntos Somos Río Negro, Jorge Grau, cuestionó a los bloques que rechazaron el tratamiento sobre tablas de dos proyectos vinculados al parcelamiento y venta de tierras en Sierra Grande, iniciativas que, según indicó, buscan generar respuestas ante la emergencia habitacional de la ciudad.

En declaraciones a Radio Libre, Grau explicó que los expedientes corresponden a las manzanas 564 y 574 del barrio 25 de Mayo y que fueron presentados durante 2025. Indicó que ambos proyectos continúan en comisión luego de no reunir la mayoría necesaria para ser tratados en la última sesión ordinaria del Concejo Municipal.

“El pensamiento que siempre tenemos es que es muy grave seguir retardando eso. Son proyectos que necesitan la celeridad necesaria para tratararse”, expresó.

El edil señaló que durante el tratamiento en comisión se incorporaron modificaciones propuestas por sectores de la oposición, entre ellas criterios de adjudicación, formas de pago y condiciones específicas para determinados sectores laborales.

Según Grau, la demanda habitacional en Sierra Grande se incrementó en los últimos años por cambios en la matriz productiva y por la llegada de nuevos trabajadores. En ese marco, afirmó que el municipio recibe pedidos diarios vinculados al acceso a tierras y viviendas.

También sostuvo que la falta de alquileres y el aumento de los valores locativos profundizan la situación habitacional. “No consiguen alquiler porque sabemos cuál es la realidad”, indicó al referirse a consultas de vecinos.

Respecto de las objeciones planteadas sobre la falta de servicios en los lotes proyectados, Grau aseguró que existe factibilidad técnica para llevar infraestructura básica y sostuvo que la venta de parcelas permitiría obtener recursos para ejecutar esas obras.

“El punto es vender los lotes para poder dotarlos de servicios”, manifestó.

Además, informó que la intendenta envió una nota al Concejo solicitando la urgente resolución de los expedientes, al considerar que la demora perjudica a quienes esperan acceder a un terreno para construir su vivienda.

Los proyectos seguirán en análisis dentro de las comisiones legislativas, a la espera de un nuevo tratamiento en el recinto.

Fuente: En este día | Radio Libre