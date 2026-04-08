GRAN PEÑA FOLCLÓRICA EN SIERRA GRANDE ESTE FIN DE SEMANA

Sierra Grande | El Club Atlético Defensores de Sierra Grande llevará adelante la segunda edición de la peña “Voces de mi pueblo” el próximo sábado 11 de abril, a partir de las 21:30 horas, en el gimnasio Vuta Mahuida. La actividad tiene como objetivo reunir a la comunidad en torno a la música folclórica y recaudar fondos para la participación del club en la Liga Rionegrina.

Según se informó, la grilla artística incluye las presentaciones de Las Voces de Sierra Grande, Tres a la Izquierda y amigos, El Vaqueano Damián Morelli y el grupo Marcando Stylo. Además, el evento contará con la participación de ballets y propuestas musicales que abarcan folclore, chamamé y otros ritmos.

En diálogo con Radio Libre, Darío Chico indicó que “vamos a estar realizando la segunda edición, el año pasado la pasamos muy bien, hubo mucha concurrencia de gente y muy lindos artistas”. Asimismo, precisó que la jornada comenzará a las 21:30 y que la programación artística ya se encuentra definida, con la posibilidad de sumar nuevas presentaciones.

El referente del club explicó que la organización del evento responde a la necesidad de generar recursos para la actividad deportiva. “El club va a participar en la Liga Rionegrina con primera femenino, primera masculina, tercera y cuarta categoría, por eso estamos realizando el evento, para recaudar fondos”, señaló.

En relación a la logística, se informó que habrá servicio de buffet durante toda la noche. También se realizarán bingos y sorteos en los intervalos entre presentaciones, con premios que se entregarán en el momento.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 8.000 pesos y estarán disponibles hasta el jueves previo al evento. En puerta, el costo será de 10.000 pesos. Los puntos de venta y contactos se difunden a través de las redes sociales del club, donde también se coordinan entregas para residentes de Playas Doradas.

La invitación está dirigida a la comunidad de Sierra Grande y zonas cercanas, con el propósito de generar un espacio de encuentro y difusión de la música local.

Fuente: En este día | Radio Libre