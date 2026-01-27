GOBIERNO PROVINCIAL Y PREFECTURA COORDINAN REFUERZO DE SEGURIDAD MARÍTIMA EN EL GOLFO SAN MATÍAS

El Gobierno de Río Negro y la Prefectura Naval Argentina (PNA) oficializaron este 26 de enero la profundización del trabajo conjunto orientado a reforzar la seguridad en la zona marítima del Golfo San Matías. El anuncio se enmarca en la planificación de despliegue territorial y recursos humanos ante la expansión de la actividad portuaria vinculada al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que se proyecta como un motor de movimiento comercial e industrial en los puertos de San Antonio Este y Punta Colorada.

Durante el encuentro, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y el director de Región Sur de la Prefectura Naval Argentina, Prefecto Mayor Carlos Apablaza, abordaron las necesidades de infraestructura y dotación de personal que exige el desarrollo exportador previsto en la región. El análisis incluyó la evaluación de la presencia operativa en los sectores estratégicos y la identificación de recursos adicionales necesarios para la labor de la fuerza de seguridad marítima.

Como parte de la coordinación, se destacó la reciente ampliación y refuncionalización del hangar del aeropuerto de Viedma, ejecutada con financiamiento provincial, que opera como un punto clave para mantener la operatividad aérea en tareas de emergencia, evacuación y patrullaje marítimo.

Las autoridades adelantaron que se avanzará en delinear futuras intervenciones conjuntas con el gobernador Alberto Weretilneck, con el objetivo de reforzar la presencia de la Prefectura Naval en áreas vinculadas al VMOS, incluidas Sierra Grande y San Antonio. Esto incluye la evaluación de proyectos de infraestructura y la ampliación progresiva de capacidades operativas para responder a las exigencias del crecimiento productivo en la costa rionegrina.

Fuente: Gobierno de Rio Negro