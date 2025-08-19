GAUNA: “CELEBRO TODO LO QUE BENEFICIE A SIERRA GRANDE, PERO PIDO RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA”

Sierra Grande | Durante la última sesión del Concejo Municipal de Sierra Grande, fueron aprobados por unanimidad distintos proyectos, entre ellos la modificación de la Ordenanza N° 1685/24 (Ejercicio Fiscal 2025), la creación de la Comisión Municipal de seguimiento y Control del bono VMOS y el Convenio Ley 5782: Fondos para financiar proyectos de obras y/o compra de equipamientos. En tal sentido, Liliana Gauna destacó la importancia de estos recursos para el desarrollo territorial, aunque remarcó la necesidad de “dar los tiempos de análisis y lectura” a cada expediente:

“Respondo a la palabra celeridad con responsabilidad, compromiso e inclusión. No me voy a poner en contra de nada que favorezca a Sierra Grande, pero pido que la información llegue en tiempo y forma al Concejo”, señaló.

En ese sentido, explicó que una de sus principales observaciones al convenio fue la falta de fecha en la firma y la mención a una “comisión especial”, cuando a nivel local se aprobó la creación de una Comisión Municipal de Seguimiento y Control.

Sobre la utilidad de esta comisión, Gauna argumentó:

“La comisión provincial rinde cuentas al finalizar los proyectos. La municipal, en cambio, nos permitirá monitorear el desarrollo de cada obra, informar a la comunidad y garantizar transparencia. Estamos hablando de más de 687 millones de pesos de remanente que deberán destinarse a nuevas obras”.

La edil del PJ también subrayó que el acompañamiento de su bloque tiene que ver con la convicción de que los fondos deben traducirse en mejoras visibles para la comunidad:

“Celebro todo lo que pueda significar crecimiento para Sierra Grande. Estoy dispuesta a trabajar y aportar desde el lugar que me toque. Lo importante es que los recursos se usen de manera responsable y con visión de futuro”.

La discusión sobre los proyectos vinculados al Parque Industrial Sur y otras obras prioritarias seguirá en las comisiones en las próximas semanas.

