“FUTURO DESIERTO”, LA SERIE ESCRITA POR UN CINEASTA ORIUNDO DE SIERRA GRANDE, SE ESTRENA EN NETFLIX

Sierra Grande | La plataforma Netflix estrena este viernes la serie Futuro Desierto, una producción escrita por Cesar Sodero, un cineasta oriundo de Sierra Grande junto al guionista argentino Leonel D’Agostino.

Según relató el autor, la idea original del proyecto comenzó a desarrollarse en 2018. Posteriormente, ambos guionistas trabajaron la propuesta y la acercaron a la directora argentina Lucía Puenzo, quien impulsó el vínculo con la productora francesa Beaumont, con sede también en Estados Unidos.

Más adelante se incorporó Paramount y, una vez finalizada la producción, la serie fue adquirida por Netflix para su estreno en América Latina.

La historia está ambientada en el año 2035 y se centra en un ingeniero en robótica que se traslada junto a su familia a Chiapas, en México, luego de haber residido en Estados Unidos. Allí comienza a trabajar con robots antropomórficos llamados “Ambis”, en un contexto atravesado por pruebas de interacción entre humanos y androides.

De acuerdo con la descripción brindada por el guionista, la trama aborda tanto los aspectos vinculados a la convivencia social con tecnología avanzada como conflictos familiares relacionados con el pasado del protagonista y sus hijos.

La serie fue filmada en México y cuenta con la participación de actores mexicanos y del colombiano Andrés Parra, reconocido por interpretar a Pablo Escobar en una producción televisiva internacional.

El creador señaló además que el proyecto demandó varios años de escritura y desarrollo, y destacó que se trata de una apuesta al género de ciencia ficción dentro de la producción audiovisual latinoamericana.

Fuente: En este día | Radio Libre