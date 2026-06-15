FUNDACIÓN YPF Y RÍO NEGRO FIRMARON ACUERDOS PARA IMPULSAR EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Sierra Grande | La Fundación YPF y el Gobierno de Río Negro firmaron una serie de acuerdos de cooperación destinados a desarrollar iniciativas en materia educativa, energética y de desarrollo sostenible en el territorio provincial.

El acto contó con la participación del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el presidente de Fundación YPF y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis; el director ejecutivo de Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse; la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el director regional para América Latina y el Caribe de ONU Hábitat, Elkin Velasquez; y los intendentes de Sierra Grande, Roxana Fernández, y de San Antonio Oeste, Adrián Casadei.

Entre las acciones previstas se encuentra la implementación del Foro de Incubación y Desarrollo de Capacidades para Fondos Urbanos Sostenibles (FIDUS), una iniciativa desarrollada junto a ONU Hábitat. El programa apunta a brindar asistencia técnica a los equipos municipales de Sierra Grande y San Antonio Oeste para avanzar en proyectos vinculados a vivienda, políticas urbanas y diseño de espacios públicos.

Según se informó, el trabajo busca fortalecer las capacidades locales para gestionar y financiar proyectos sustentables en un contexto marcado por el desarrollo de iniciativas energéticas como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Argentina LNG.

En el ámbito educativo, la Fundación YPF entregará 62 kits educativos V4LE destinados a escuelas primarias y secundarias de la provincia. El material consiste en maquetas interactivas que permiten abordar contenidos relacionados con la industria energética, los procesos de producción de petróleo y gas, el transporte y la distribución de energía. La propuesta incluye también instancias de capacitación para docentes.

Asimismo, se realizarán presentaciones del espectáculo educativo “Vos y la Energía” y de la Sala de Escape de Energía en establecimientos educativos y actividades organizadas en distintas localidades rionegrinas.

Los acuerdos también contemplan el desarrollo de prácticas profesionalizantes para estudiantes de escuelas técnicas, especialmente en la formación “Química aplicada a la perforación y terminación de pozos de petróleo y gas”. Además, se promoverán clubes digitales de energía y programas de capacitación destinados a docentes para el uso de equipamiento técnico previamente entregado por la Fundación.

La agenda de formación incluye cursos técnicos en automatización y robótica, instrumentación industrial, instalaciones eléctricas y energías renovables, así como propuestas de formación digital en análisis de datos (Data Analytics) y gestión de proyectos con inteligencia artificial.

Por otra parte, el Aula Móvil de Energía Argentina recorrerá diferentes localidades de Río Negro con actividades educativas orientadas a estudiantes y comunidades.

Fuente: Fundación YPF