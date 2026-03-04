FUNDACIÓN YPF Y EL MUNICIPIO IMPULSARON LA JORNADA “PLAYAS DORADAS SOSTENIBLE Y LIMPIA”

Sierra Grande | La Fundación YPF organizó junto al municipio de Sierra Grande la jornada “Playas Doradas Sostenible y Limpia”, con el objetivo de promover la economía circular y la gestión responsable de residuos, con énfasis en la reducción en origen.

La propuesta se desarrolló en Playas Doradas y contó con la participación de vecinos de la localidad. Las actividades comenzaron con la recolección de colillas y otros desechos a lo largo de un kilómetro de costa.

Posteriormente se realizó una charla de concientización sobre economía circular y manejo responsable de residuos. La jornada incluyó además un taller de upcycling, en el que los participantes elaboraron contenedores retornables para colillas y yerba, así como ceniceros y cestos destinados a la vía pública, utilizando materiales recuperados.

La iniciativa fue organizada junto a la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio. En ese marco, se instalaron cestos de separación de residuos confeccionados en madera plástica en el corredor costero, facilitados por Fundación YPF.

Según se informó a Radio Libre, la actividad se enmarca en el programa Ciudades Sostenibles y responde a las recomendaciones del “Plan de Acción: Sierra Grande Sostenible”, elaborado por Fundación YPF. El documento identifica la gestión integral de residuos como un eje para el desarrollo sostenible de la localidad.

Fuente: Prensa YPF