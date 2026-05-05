FUNDACIÓN YPF DESARROLLA ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN SIERRA GRANDE CON SU AULA MÓVIL

Sierra Grande | La Fundación YPF llevará adelante una agenda de actividades educativas en Sierra Grande entre el 4 y el 8 de mayo, con eje en su aula móvil del programa Energía Argentina. La iniciativa está orientada a estudiantes de nivel secundario y a la comunidad en general, con el objetivo de difundir contenidos vinculados a la generación y el uso de la energía.

Según informaron desde la Fundación YPF, el aula móvil constituye un espacio educativo equipado con tecnologías digitales e instancias de interacción que permiten conocer cómo se producen las distintas fuentes de energía y el funcionamiento del sistema energético nacional. La experiencia tiene una duración aproximada de 30 minutos e incluye juegos, realidad aumentada y paneles interactivos.

Desde la organización indicaron que la propuesta presenta contenidos sobre desarrollos como Vaca Muerta, el proyecto de GNL y los distintos tipos de generación energética, entre ellos térmica, eólica y fotovoltaica.

En Sierra Grande, el aula móvil estará abierta al público el 6 de mayo, de 8:30 a 12:30, en la Escuela CET 12. El resto de los días estarán destinados a actividades con estudiantes de escuelas secundarias.

Además, la Fundación YPF desarrollará un taller dirigido a alumnos del último año de escuelas técnicas. En este espacio se abordan conceptos de generación distribuida y tecnologías de energías renovables, junto con prácticas de medición de eficiencia energética. Durante el taller, los participantes utilizan kits educativos diseñados por la entidad para el armado de aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos y la realización de pruebas con calentadores solares.

Desde la Fundación señalaron que estas actividades forman parte del programa Energía Argentina, cuyo propósito es difundir los recursos energéticos disponibles en el país y las tecnologías utilizadas para su aprovechamiento, en el marco de una visión de complementariedad energética.

Fuente: Fundación YPF